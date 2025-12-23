İsrail, devrimden bu yana Suriye'de 12 bin dönümlük araziyi işgal etti!

Terörist İsrail ordusu, Suriye’de Sünni devrimin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 9 askeri üs kurarak yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi işgal etti, 40’tan fazla genci alıkoydu.

Terörist İsrail ordusu, Suriye'de Nusayri rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 40'tan fazla kişiyi alıkoyarken 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi de işgal etti.

Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneytra ilinde İsrail, devrik rejimin ardından 'toprak işgali' girişimlerini artırdı.

Güneydeki sivil yerleşim yerleriyle stratejik tepelere askeri üsler inşa eden İsrail ordusu, yalnızca Kuneytra'da yaklaşık 12 bin dönümlük alanı işgal etti.

İsrail ordusu, Kuneytra ilinde Hadar (Tulul el-Humr), Kırs Nafıl, Cibata Haşab, Hamidiyye, Kuneytra el-Muheddeme, Mantara Barajı, Batı Kevdene, Adnaniyye ve Ruveyhiyye Barajı bölgelerinde toplam 9 askeri üs kurdu.

Askeri üslerden çıkan İsrail güçleri, çevredeki köylere girerek geçici kontrol noktaları kuruyor, arama-tarama faaliyetleri yürütüyor. Bu durum, sivillerin günlük yaşamını ciddi şekilde zorlaştırıyor.

Terörist İsrail ordusunun bölgedeki varlığı nedeniyle belediyecilik hizmetleri durma noktasına gelirken, bölge halkı eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde de ciddi sorunlar yaşıyor.

40 genç kaçırıldı

Kuneytra ili medya ilişkileri sorumlusu Ahmed Hasan, yaptığı açıklamada, İsrail'in Şeyh Dağı'ndan Dera idari sınırlarına kadar uzanan bölgede '9 askeri üs kurduğunu' söyledi.

İsrail'in geçici kontrol noktaları oluşturduğunu belirten Hasan, gözaltılara da dikkati çekerek 'İsrail son bir yılda Kuneytra'da 40 genci alıkoydu. Hiçbirini serbest bırakmadı.' dedi.

1200 hektarlık alan ele geçirildi

Hasan, İsrail'in askeri üs inşası sırasında çiftçileri ve hayvancılıkla uğraşanları da mağdur ettiğini vurgulayarak 'Yaklaşık 1200 hektarlık tarım ve ormanlık alanın bir kısmı tamamen yok edildi, diğer kısımları ise zarar gördü.' diye konuştu.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda nüfusun yüzde 30'unun bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirten Hasan, öğrenciler ve öğretmenlerin okullara ulaşmakta zorluk yaşadığını, bazı ailelerin baskınlar sırasında çocuklarını okula göndermediğini ifade etti.

Hasan, İsrail'in ilk baskınları sırasında Suriye Kızılayına bağlı acil müdahale ekibinin de alıkonulduğunu belirterek, hastaların hastanelere ulaşımında ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Ulaşım, elektrik ve su başta olmak üzere birçok alanda ciddi eksiklikler bulunduğunu dile getiren Hasan, 'Baskınlar sırasında halk terörize ediliyor. Bölgede adeta tam bir felç durumu yaşanıyor.' ifadelerini kullandı.

Hasan, bölge halkının İsrail'in son bir yılda işgal ettiği alanlardan geri çekilmesini talep ettiğini sözlerine ekledi.

Halk yaşamaktan bezdiriliyor

İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki köylerden yerinden edilerek Suriye'nin Kuneytra iline bağlı Han Ernebe köyüne yerleşen Delal Şihab, İsrail'in sürdürdüğü baskınlar nedeniyle evini satmak zorunda kaldığını söyledi.

Şihab, İsrail'in düzenlediği baskınların bölge halkının yaşamını olumsuz etkilediğini belirtti.

Golan'ı sevdiği için bölgede bir ev aldığını ve süreci desteklediğini ifade eden Şihab, İsrail baskınlarının ardından ailesi ve çocuklarının geleceği konusunda ciddi kaygılar yaşamaya başladığını dile getirdi.

Baskınların yalnızca güvenliği değil günlük yaşamı da etkilediğini vurgulayan Şihab, 'Su, elektrik ve tarım alanları da bu saldırılardan zarar görüyor. İnsanlar kendini güvende hissetmiyor.' diye konuştu.

Bölgeden çok sayıda gencin alınıp götürüldüğünü aktaran Şihab, İsrail'in uygulamalarına tepki göstererek halkın yaşadığı acıların artık sona ermesi gerektiğini dile getirdi.

64 yaşında olduğunu aktaran Şihab, hayatının büyük bölümünü zorluklar içinde geçirdiğini söyleyerek 'Ülkemizi kalkındırmak istiyoruz. İsrail'in bizi artık rahat bırakmasını istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA