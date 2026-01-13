İsrail destekli milisler Gazze'de Hamas'ın üst düzey ismini şehid etti

Hamas karşıtı grupların ortaya çıkışı Gazze'nin istikrar kavuşmasına yönelik çabaları daha da zorlaştırabilir.

Gazze Şeridi'ndeki İsrail destekli bir milis grup Pazartesi günü bölgenin güneyinde Hamas'a bağlı üst düzey bir polis memurunu öldürdüklerini açıkladı.

Hamas da söz konusu saldırıdan İsrail ile işbirliği yapan grupları sorumlu tuttu.

Gazze'de Hamas'a bağlı İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, silahlı kişilerin yoldan geçen bir araçtan ateş açarak, bölgenin güneyinde yer alan Han Yunus'taki polis biriminin başındaki Mahmud el Astal'ı öldürdüğü belirtildi. Açıklamada saldırganlar “işgal işbirlikçileri” olarak tanımladı.

Han Yunus'un doğusunda İsrail kontrolü altındaki bir bölgede bulunan Hamas karşıtı bir grubun lideri olan Hüsam el Astal, Facebook sayfasında yayınladığı bir videoda saldırının sorumluluğunu üstlendi.

El Astal soyadı Gazze'nin güneyindeki o bölgede oldukça yaygındır.

Videoda siyah bir askeri elbise giymiş ve elinde bir tüfek tutan El Astal, "Hamas'la işbirliği yapanların kaderi öldürülmektir. Ölüm size geliyor" ifadelerini kullanıyor.

Bu gruplar İsrail'in kontrolü altındaki bölgelerde faaliyet gösterdikleri için yerel halk arasında pek hoş karşılanmıyorlar.

Ekim ayından bu yana yürürlükte olan ateşkes uyarınca İsrail Gazze Şeridi'nin neredeyse yarısından çekildi, ancak İsrail askerleri bölgenin diğer yarısının kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor.

Bölgedeki iki milyon insanın neredeyse tamamı şu anda Hamas'ın kontrolündeki bölgelerde, çoğunlukla derme çatma çadırlarda ya da hasar görmüş binalarda yaşıyor.

Hamas kaynakları, savaş sırasında ağır kayıplar vermiş olmalarına rağmen binlerce savaşçıya sahip olduklarını ifade ediyorlar.

İsrail, kontrol ettiği bölgelerde Hamas'ın rakiplerinin faaliyet göstermesine izin veriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ilerleyen aşamalarında İsrail'in daha fazla bölgeden çekilmesi ve Hamas'ın yönetimi uluslararası alanda desteklenen bir yönetime devretmesi öngörülüyor ancak şu ana kadar bu adımlara yönelik bir ilerleme kaydedilmedi.

Netanyahu Haziran ayında İsrail'in Hamas karşıtı gruplara destek verdiğini kabul ederek İsrail'in aşiretleri “harekete geçirdiğini” söyledi ancak o zamandan bu yana konuyla ilgili çok az detay verdi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail tarafının gerçekleştirdiği saldırılarda 440'tan fazla Filistinli can verdi.

Gazze sağlık yetkilileri Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Han Yunus'un merkezine yakın bir bölgede İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 71.000'den fazla Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Kaynak: Mepa News