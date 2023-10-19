İsrail destekçiliği farklı boyutlara taşındı! Dünyaca ünlü yıldız isim vatandaşlıktan atılıyor
Fransa, İsrail destekçiliğine farklı bir boyut kazandırdı... Her fırsatta düşünce özgürlüğü diye haykıran Batı'nın Filistin'e destek veren Karim Benzema'yı teröristlikle suçlamasının ardından vatandaşlıktan çıkarmayı da düşünmesi gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi... Detaylar haberimizde...
Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Cezayir asıllı Fransız forvet Karim Benzema son dönemde Fransa'da linç ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde Gazze halkının yanında olduğunu belirten Benzema'ya Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin 'terörist' benzetmesi yapmıştı.
Senatör ciddi ciddi teklif hazırladı
Bu dikkat çeken söylemin ardından Fransız Senatör Valerie Bouyer, daha da ileri giderek dünyaca ünlü futbolcunun vatandaşlıktan atılması ve Ballon dOr ödülünün geri alınmasını istedi.
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Terör propogandası yapmakla suçlanan Benzema sessizliğini korurken, Fransa'da birçok siyasi de Benzema aleyhine çalışmalara başladı.