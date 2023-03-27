İsrail değerlendirmesi: Ateş saçanların evinde yangın!

Yılldardır Müslüman Filistinlilere zulmeden İsrail’de, tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden almasının ardından halk yeniden sokaklara döküldü. Ellerinde İsrail bayrakları ile sokağa inen göstericiler, başkent Tel Aviv’deki Ayalon Otoyolu’nu trafiğe kapatarak ateş yaktı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile İsrail’deki protestoları değerlendirdi.

Kenani, İsrail’deki protestolar hakkında “Ateş saçanların evinde yangın” dedi. Protestoları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “iktidarda kalma çabası" olarak değerlendiren Kenani, gösterilerin İsrail tarihinde benzeri görülmemiş bir eylem olduğunu belirtti. Kenani, “İktidarını güçlendirmek ve devam ettirmek için çabalayan katil İsrail rejiminin başbakanı, bir kez daha Siyonist toplumda benzeri görülmemiş bir şekilde protestolara ve Filistin toprağının işgalcileri arasında sokak çatışmalarına neden oldu” ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin İsrail’e verdiği desteği eleştiren Kenani, şöyle devam etti:

ABD, Avrupa ve İngiltere’nin bu ırkçı ve işgalci rejimi demokrasi adı altında desteklemeye devam etmeleri bir hayli gülünç.

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