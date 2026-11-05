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Gündem Para vermeyen ailesini katletti: Anne ve abla öldü, kız kardeşi ağır yaralı
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Para vermeyen ailesini katletti: Anne ve abla öldü, kız kardeşi ağır yaralı

Yeniakit Publisher
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Para vermeyen ailesini katletti: Anne ve abla öldü, kız kardeşi ağır yaralı

Şanlıurfa’da annesinden istediği parayı alamayınca pompalı tüfekle evde katliam yapan 21 yaşındaki gencin silahından kurşunlarla annesi ve abla öldü, 11 yaşındaki kız kardeşi ise yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli ve saklanmasına yardım eden arkadaşı tutuklandı.

Dehşet olay Haliliye ilçesine bağlı kırsal Konuklu Mahallesinde tek katlı bir evde meydana geldi. Tarım işçisi oldukları belirtilen ailenin oğlu Hüseyin Demircan D., babasıyla dini nikahla yaşayan annesi Huriye Çiçekli (43) ile para isteme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hüseyin Demircan, evde bulunan pompalı tüfekle ailesine ateş açtı. Anne Huriye Çiçekli, abla Zeynep Demircan (23) ile kardeşi Melikenur Demircan (11) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Zeynep Demircan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne Huriye Çiçekli ile Melikenur Demircan, hastaneye kaldırıldı. Anne Huriye Çiçekli de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 11 yaşındaki Melikenur Demircan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Polis ekipleri, Hüseyin Demircan’ı saklandığı adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelinin saklanmasına yardım eden arkadaşı A.Ç. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı ile arkadaşı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
6 çocuk annesi Huriye Çiçekli ile kızı Zeynep Demircan'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

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