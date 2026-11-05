  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Macron'un kabusu büyüyor: Fransa'da fahiş zamlar bardağı taşırdı Fatma Betül Sayan Kaya adliyede Hedefte değil panikte Burhanettin Duran'dan flaş açıklama: Teyakkuz halindeyiz! İmamoğlu, Özel, Sarıgül, Böcek… “Para zaafı olanların aynı partide buluşması tesadüf mü?” Sarı metalde ralli! Gram altın güne hızlı başladı Rahmi Er: 3 Kasım itibariyle çöküş dönemi başladı! Zulmün baş aktörü ABD duraklama devrinde! Selvi, Trump’ın seçimi neden kaybettiğini yazdı! “Seni Minap’taki masum çocukların ahı yıktı!” Kırmızı Bülten'le aranıyordu... Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi! Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinde kimsenin görmediği o ayrıntı! Yücel Kaya yazdı
Dünya Dev yanardağın yamacında gaz çıkışı bulundu! Mars’ta volkan patlaması mı olacak?
Dünya

Dev yanardağın yamacında gaz çıkışı bulundu! Mars’ta volkan patlaması mı olacak?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Dev yanardağın yamacında gaz çıkışı bulundu! Mars’ta volkan patlaması mı olacak?

Mars’ın tamamen sönmüş bir gezegen olmadığına işaret edebilecek yeni bulgular ortaya çıktı. Avrupa Uzay Ajansı’nın yörünge aracı, Alba Mons yanardağının kuzey yamacında olağan dışı hidrojen klorür gazı artışları tespit etti...

Mars bugün soğuk, kurak ve sessiz görünse de gezegenin derinliklerinde hareketlilik tamamen bitmemiş olabilir. Yeni bir çalışma, dev Alba Mons yanardağının çevresinde belirlenen gaz çıkışlarının yer altındaki magma ile bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

 

Gaz çıkışları aynı bölgede tekrarlandı

Avrupa Uzay Ajansı’nın ExoMars Trace Gas Orbiter aracı, Mars atmosferinde hidrojen klorür (HCl) adı verilen gazın kısa süreli ve keskin artışlarını tespit etti. Araştırmacıların dikkatini çeken nokta, bu artışların Alba Mons yanardağının kuzey yamacında aynı bölgede görülmesi oldu. Hidrojen klorür Mars’taki bazı doğal kimyasal süreçlerle de oluşabiliyor. Ancak Dünya’da yükselen magmanın basınç kaybetmesi sırasında volkanlardan da bu gazın çıkabildiği biliniyor.

 

Yüzeyde dikkat çeken çatlaklar bulundu

Uydu görüntülerini inceleyen ekip, gazın tespit edildiği bölgede yaklaşık 100 metre uzunluğunda bir dizi çatlak belirledi. Araştırmacılar bu çatlakların, yer altında dikey şekilde uzanan magma tabakalarıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Buna göre derinlerde kalan sıcak kayaçlar gaz çıkarıyor ve bu gaz yaz aylarında yüzeye ulaşabiliyor olabilir. Kışın ise yüzeyi kaplayan buz tabakasının gazın çıkışını engellediği düşünülüyor.

 

Kesin kanıt henüz yok

Çalışmayı yapan ekip, bulguların Mars’ta bugün aktif volkanizma bulunduğunu kesin olarak göstermediğini özellikle vurguluyor. Gazın sıcak su ile klorürlü mineraller arasındaki kimyasal tepkimelerden kaynaklanması da mümkün. Ayrıca NASA’nın InSight aracı Alba Mons bölgesinde magma hareketini açıkça gösteren güçlü sismik sinyaller tespit etmiş değil. Buna rağmen Mars’ta birkaç milyon yıl öncesine, hatta daha yakın dönemlere ait olduğu düşünülen lav akıntılarının bulunması, gezegenin volkanik geçmişinin sanılandan daha yakın zamana kadar devam etmiş olabileceğini düşündürüyor.

 

Mars yeniden patlayabilir mi?

Araştırmacılara göre yer altında halen magma bulunması halinde Mars’ın tamamen volkanik olarak ölü olduğunu söylemek zorlaşacak. Bu durum, çok seyrek de olsa gelecekte yeni patlamaların mümkün olabileceği anlamına gelebilir. Ayrıca yer altındaki sıcaklık ve su hareketleri, mikroorganizmaların yaşayabileceği ortamların oluşması açısından da önem taşıyor. Ancak şimdilik Mars’ta yakın zamanda bir volkan patlaması yaşanacağına dair herhangi bir işaret bulunmuyor.

Uzayda Star Wars gerçek oluyor: Yaşam barındıran gezegen mümkün!
Uzayda Star Wars gerçek oluyor: Yaşam barındıran gezegen mümkün!

Dünya

Uzayda Star Wars gerçek oluyor: Yaşam barındıran gezegen mümkün!

Başarırsa tarihe geçecek! Japonya Phobos’tan örnek getirecek uzay aracını fırlattı
Başarırsa tarihe geçecek! Japonya Phobos’tan örnek getirecek uzay aracını fırlattı

Dünya

Başarırsa tarihe geçecek! Japonya Phobos’tan örnek getirecek uzay aracını fırlattı

Uzayda yaşam arayışındaki bilim insanlarından 'yaşam dedektörü'
Uzayda yaşam arayışındaki bilim insanlarından 'yaşam dedektörü'

Yaşam

Uzayda yaşam arayışındaki bilim insanlarından 'yaşam dedektörü'

Uzayın karanlığından geldi! Bilim insanları bunun ne olduğunu çözemedi
Uzayın karanlığından geldi! Bilim insanları bunun ne olduğunu çözemedi

Gündem

Uzayın karanlığından geldi! Bilim insanları bunun ne olduğunu çözemedi

Astronotlar uzayda oy kullandı
Astronotlar uzayda oy kullandı

Dünya

Astronotlar uzayda oy kullandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin en büyük sanayi odası seçimini yaptı: İSO’nun yeni başkanı Adnan Dalgakıran oldu
Ekonomi

Türkiye'nin en büyük sanayi odası seçimini yaptı: İSO’nun yeni başkanı Adnan Dalgakıran oldu

22 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası seçimini Adnan Dalgakıran kazandı. 155 Meclis üyesinden 153’ünü..
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi
Gündem

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sarıgül ailesine ve CHP bağlantılı karanlık finans çarkına yöne..
ABD yönetimi itiraf etmek zorunda kaldı! Trump'ın yardımcısı hezimetin sebebini açıkladı
Gündem

ABD yönetimi itiraf etmek zorunda kaldı! Trump'ın yardımcısı hezimetin sebebini açıkladı

ABD’de yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin Senato ve Temsilciler Meclisi’nde uğradığı tarihi hezimetin ardından Beyaz Saray kanadı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23