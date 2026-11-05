Altın ve gümüşte tarihi fırsat iddiası! Uzman isim o iki yılı işaret ederek uyardı

"ÖMÜRDE BİR KEZ GÖRÜLEBİLECEK ALIM FIRSATI" Bawden, gümüşün rekor seviyesinin yüzde 60 altında, altının ise son bir yılın en düşük seviyelerinde bulunduğunu belirterek, uzun vadeli yatırımcılar için "ömürde bir kez yakalanacak" büyüklükte bir fırsat dönemine girildiğini iddia etti. Ancak ünlü finansçı, fiyatların henüz dip seviyeyi görmemiş olabileceği konusunda da uyarıda bulundu. Bawden, "Fiyatlar kalıcı bir toparlanma sürecine girmeden önce bir miktar daha gerileyebilir, dip seviyeyi henüz görmemiş olabiliriz." ifadelerini kullandı.