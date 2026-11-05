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Ekonomi
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Altın ve gümüşte tarihi fırsat iddiası! Uzman isim o iki yılı işaret ederek uyardı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Altın ve gümüşte tarihi fırsat iddiası! Uzman isim o iki yılı işaret ederek uyardı

Altın ve gümüş piyasalarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bawden Capital'in kurucusu Jen Bawden, değerli metallerdeki düşüşü 2008 küresel finans krizi ve 2020 pandemi dönemine benzeterek yatırımcılar için tarihi bir fırsat doğabileceğini öne sürdü. Bawden, fiyatlarda yeni bir geri çekilme ihtimaline karşı uyarırken önümüzdeki 10 yılın altın ve gümüş açısından kritik olabileceğini belirtti.

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Foto - Altın ve gümüşte tarihi fırsat iddiası! Uzman isim o iki yılı işaret ederek uyardı

Altın ve gümüş piyasalarında küresel satış dalgasının ardından ABD seçimlerinin etkisiyle yükseliş sürerken dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bawden Capital'in kurucusu Jen Bawden, "ömürde bir kez yakalanacak" büyüklükte bir fırsat dönemine girildiğini iddia etti..

#2
Foto - Altın ve gümüşte tarihi fırsat iddiası! Uzman isim o iki yılı işaret ederek uyardı

Altın ve gümüş için Bawden Capital'in kurucusu Jen Bawden'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Son düşüşlerin değerli metallerin temel değerindeki bozulmadan değil, küresel likidite sıkışıklığından kaynaklandığını savunan Bawden, mevcut tabloyu 2008 küresel finans krizi ve 2020 pandemi dönemindeki piyasa çöküşüne benzetti.

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Foto - Altın ve gümüşte tarihi fırsat iddiası! Uzman isim o iki yılı işaret ederek uyardı

Bawden, yaşanan düşüşlerin uzun vadeli yatırımcılar açısından önemli fırsatlar yaratabileceğini öne sürerken, fiyatların kalıcı bir toparlanma öncesinde bir miktar daha gerileyebileceği uyarısında da bulundu.

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Foto - Altın ve gümüşte tarihi fırsat iddiası! Uzman isim o iki yılı işaret ederek uyardı

BAWDEN: "BU BİR LİKİDİTE SIKIŞIKLIĞI" Jen Bawden, altın ve gümüşteki sert satışların arkasında küresel piyasalardaki likidite sıkışıklığının bulunduğunu ifade etti. Değerli metallerin temel görünümünde bir bozulma olmadığını savunan Bawden, yaşanan geri çekilmeyi uzun vadeli yatırımcılar açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken bir dönem olarak nitelendirdi.

#5
Foto - Altın ve gümüşte tarihi fırsat iddiası! Uzman isim o iki yılı işaret ederek uyardı

"ÖMÜRDE BİR KEZ GÖRÜLEBİLECEK ALIM FIRSATI" Bawden, gümüşün rekor seviyesinin yüzde 60 altında, altının ise son bir yılın en düşük seviyelerinde bulunduğunu belirterek, uzun vadeli yatırımcılar için "ömürde bir kez yakalanacak" büyüklükte bir fırsat dönemine girildiğini iddia etti. Ancak ünlü finansçı, fiyatların henüz dip seviyeyi görmemiş olabileceği konusunda da uyarıda bulundu. Bawden, "Fiyatlar kalıcı bir toparlanma sürecine girmeden önce bir miktar daha gerileyebilir, dip seviyeyi henüz görmemiş olabiliriz." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Altın ve gümüşte tarihi fırsat iddiası! Uzman isim o iki yılı işaret ederek uyardı

FED POLİTİKASI VE GÜÇLÜ DOLAR BASKI OLUŞTURUYOR: Değerli metalleri baskılayan unsurlar arasında ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayındaki faiz politikasına ilişkin beklentiler öne çıkıyor. Faizlerin yüksek seviyelerde kalabileceği beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altın ve gümüş üzerinde baskı oluşturuyor. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle petrol fiyatlarının 113 doları aşması da enerji ithalatçısı ülkelerin dolar talebini artıran gelişmeler arasında gösteriliyor. Doların güçlenmesi, altın ve gümüş fiyatlarının yükselişini zorlaştıran unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

#7
Foto - Altın ve gümüşte tarihi fırsat iddiası! Uzman isim o iki yılı işaret ederek uyardı

2008 VE 2020 KRİZLERİNİ HATIRLATTI: Jen Bawden, değerli metallerdeki mevcut tabloyu 2008 küresel finans krizi ve 2020 pandemi dönemindeki sert piyasa düşüşleriyle karşılaştırdı. Geçmişte altın ve gümüşün de ciddi kayıplar yaşadığını, ancak bu dönemlerin ardından güçlü yükselişler görüldüğünü hatırlattı.

#8
Foto - Altın ve gümüşte tarihi fırsat iddiası! Uzman isim o iki yılı işaret ederek uyardı

Paylaşılan değerlendirmeye göre, 2008 krizindeki sert düşüşün ardından altın yüzde 170 değer kazanırken, gümüş 50 dolar seviyesine yaklaştı. 2020'de ise gümüş fiyatlarında yüzde 150'lik yükseliş yaşandı.

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Foto - Altın ve gümüşte tarihi fırsat iddiası! Uzman isim o iki yılı işaret ederek uyardı

MADENCİLİK HİSSELERİ İÇİN YÜZDE 20-30 AŞAĞIDAN ALIM PLANI: Bawden, fiyatlarda yeni düşüş ihtimalini dikkate alarak yatırım stratejisini de paylaştı. Ünlü finansçı, seçili madencilik şirketlerinin hisselerinde mevcut fiyatların yüzde 20 ila yüzde 30 altında alım gerçekleştirmek amacıyla limit emirleri hazırladığını belirtti.

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Foto - Altın ve gümüşte tarihi fırsat iddiası! Uzman isim o iki yılı işaret ederek uyardı

"ÖNÜMÜZDEKİ ON YIL DEĞERLİ METALLERİN OLACAK" Küresel borç yükünün merkez bankalarını ilerleyen dönemde faiz indirimlerine zorlayacağını savunan Bawden, uzun vadeli beklentisini de açıkladı. Doların zamanla güç kaybetmesiyle birlikte önümüzdeki 10 yıllık dönemde altın ve gümüşün öne çıkacağını öne sürdü.

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