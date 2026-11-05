Altın ve gümüşte tarihi fırsat iddiası! Uzman isim o iki yılı işaret ederek uyardı
Altın ve gümüş piyasalarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bawden Capital'in kurucusu Jen Bawden, değerli metallerdeki düşüşü 2008 küresel finans krizi ve 2020 pandemi dönemine benzeterek yatırımcılar için tarihi bir fırsat doğabileceğini öne sürdü. Bawden, fiyatlarda yeni bir geri çekilme ihtimaline karşı uyarırken önümüzdeki 10 yılın altın ve gümüş açısından kritik olabileceğini belirtti.