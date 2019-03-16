İsrail buldozeriyle vahşice katledilen aktivist Rachel Corrie unutulmadı

Yirmi üç yaşındaki Amerikan barış aktivisti Rachel Corrie, 2003'te Gazze Şeridi'ndeki Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek vahşice öldürüldü.Corrie, o zamandan beri Filistin halkıyla küresel bir dayanışma simgesi haline geldi.10 Nisan 1979'da Washington'da doğan Corrie, hayatını Filistin haklarını savunmaya adadı. 2003 yılında Gazze Şeridi'ne Uluslararası Dayanışma Hareketi üyesi olarak gitti.Barış aşkı ve Filistinli haklarını savunmasıyla, işgal altındaki bölgelerde İsrail hakları ihlallerini açığa çıkaran sık sık fotoğraf yazıları yayınladı.

SARI SAÇLARI, YIKIMI ENGELLEYEMEDİ

ABD'li aktivist, 16 Mart 2003'te turuncu renkli ceketini giyerek, eline aldığı megafon ile İsrail buldozerlerine yöneldi. Amacı Refah kentinde Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasına ve topraklarının elinden alınmasına engel olmaktı.Corrie, yabancı olmasının ve sarı saçlarının buldozerin yıkımı engelleyeceğine inanıyordu - ama yanılıyordu. Corrie, buldozerin önüne geçmişti ancak İsrail, Filistinlilere merhamet etmediği gibi ona da acımadı.

O sırada üzerinde parlak, fosforlu, turuncu bir yelek vardı ve megafon kullanıyordu. Üzerinden iki kez buldozerle geçilen aktivistin kafatası kırılmış, kaburgaları parçalanmış ve akciğerleri delinmişti.

Corrie'nin ölüm haberini büyük bir şaşkınlıkla karşılayan Filistinliler, "şehit" olarak nitelendirdikleri Corrie için büyük bir cenaze töreni düzenlemişti.O zamandan beri, Rachel Corrie adı Filistin davasına eşanlamlı hale geldi.

Dünyanın her yerinde iyilik öncüsü olarak ebedileşen Corrie'nin adına Filistinlilerin Gazze'deki dramına ışık tutan çok sayıda filim çekilirken 2010 yılında İrlanda'dan Gazze'ye yardım götüren gemiye de onun ismi verilmişti.

İSRAİL MAHKEMESİ OLAYDAN CORİE'Yİ SORUMLU TUTTU, BULDOZER ŞÖFÖRÜNÜ SERBEST BIRAKTI

Görgü tanıkları buldozerin operatörünün bir İsrail askeri olduğunu ve kasıtlı şekilde Corrie'yi ezdiğini söylerken, İsrail hükümeti olayın bir kaza olduğunu ve operatörün Corrie'yi görmediğini söylüyordu.

Ailesi daha sonra İsrail makamlarına karşı kızlarının ölümü nedeniyle dava açtı. Ancak mahkeme, İsrail'in 2003'teki askeri soruşturmasını onaylayarak İsrail Hükümeti'nin Corrie'nin ölümünden sorumlu olmadığı kararına vardı ve buldozer şoförünü tartışmalı bir kararla beraat ettirdi. Bu karar İsrail yargı sisteminin ve soruşturmanın sorgulanmasına yol açtı.

Kızlarından Filistin davasını miras aldıklarını söyleyen ailesi Craig Corrie, “İsrail'in son ve en iyi umudu, birinin onu bu içine düştüğü çılgınlıktan çekip çıkarmasıdır. ABD'de olup bitenlere bakılırsa, birini çılgınlıktan kurtarmak (Donald Trump) yönetimi için güç bir iş gibi duruyor.” dedi.

NAZİLERİN YAPTIĞINI, BUGÜN İSRAİLLER, FİLİSTİNLERE UYGULUYOR

Bu arada Filistinliler İçin Evrensel Dayanışma Hareketi Üyesi Yahudi aktivist Neta Golan da Corrie'nin 2003'teki ölümünden bu yana Filistin sahasında bir şeyin değişmediğine ve "felaket" olarak nitelendirdiği İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerinin sürdüğüne dikkati çekti.Corrie'nin aynı zamanda Filistinliler İçin Evrensel Dayanışma Hareketi Üyesi olduğunu hatırlatan Golan, "Biz, Filistinliler İçin Evrensel Dayanışma Hareketi olarak Rachel'in yolunu sürdüreceğiz. Çünkü Rachel, Filistin direnişi ve dayanışmanın bir sembolü" dedi.Nazilerin Yahudilere yaptıklarını İsrail'in bugün Filistinlilere karşı uyguladığını vurgulayan Golan, şöyle konuştu:"Maalesef İsrail bugün bir soykırım yapmaktadır. İsrail sömürgeci bir Yahudi yerleşim devletidir. Bütün emperyalistler daima şiddete başvurmuşlardır. Bugün Gazze'de yaşananlar bana bir Yahudi olarak Holokost'u hatırlatıyor. İsrail, Nazilerin yaptıklarını bugün Filistinlilere yapıyor. Dünya o zaman da susmuştu bugün de susmaya devam ediyor."Corrie için "Filistin'in kızı" diyen Golan, "Corrie bir arkadaştı, bir dosttu. Filistin'in kızıydı. O, bir insandan daha fazlasıydı. Erdem timsali ve onur savunucusuydu. O bir yerde haksızlık gördüğünde susmazdı. İşte Filistin halkı için ortaya koyduğu mücadele bunun içindi. Bu yolda da canını feda etti. Biz de onun yolunu sürdürmeyi umuyoruz" diye konuştu.

“HİÇBİR BELGESEL, HİKÂYE BANA BURADAKİ OLAYI ANLATMADI”

Her fırsatta "Filistin'de tanık olduğu olaylardan çok etkilendiğini" dile getiren Corrie'nin, öldürülmeden bir süre önce ailesine gönderdiği mektuplardan birinde şu ifadeler yer alıyordu:"Herhangi bir akademik bir çalışma, okuma, konferans, bölge hakkında izlediğim belgesel, hikaye veya duyduğum olay, bana buradaki durumu anlatamamıştı. Buradaki durumu kendi gözlerinle görmediysen hayal etmen mümkün değil. Sonra uzun süre yaşadığın tecrübelerin, gerçeği yansıtıp yansıtmadığını düşünürsün."

İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARDA MÜCADELE DE ZULÜM DE BİTMEDİ

Öte yadan Corrie'nin bir buldozerle ezilerek katledilmesinin üzerinden 16 yıl geçti ancak vicdan sahibi insanların İsrail işgaline ve gerçekleştirdiği hak ihlallerine karşı mücadelesi hiç bitmedi.Bununla birlikte Corrie'yi katlettiği için hiçbir bedel ödemeyen İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü ihlaller ise tüm şiddetiyle devam ediyor.Doğu Kudüs ve Batı Şeria 50 yıldır işgal altında. Gazze Şeridi ise 2006'dan bu yana acımasız bir abluka altında tutuluyor. Corrie'nin ölümünden bu yana İsrail yüzlerce Filistinlinin daha evini yıktı.Corrie'nin katledilişinin yıldönümünde, başta Gazze olmak üzere bütün Filistin topraklarda düzenlenen etkinliklerde ABD'li aktivistin, Filistin halkıyla dayanışması anlatıldı ve dualar edildi.