Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gaziler Günü mesajı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziler Günü dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı. Erdoğan, gazilere çok şey borçlu olduklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.