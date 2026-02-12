  • İSTANBUL
Balkan ülkesinde bir ilk! Başbakan yardımcısı Türk oldu
Gündem

Balkan ülkesinde bir ilk! Başbakan yardımcısı Türk oldu

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden
Balkan ülkesinde bir ilk! Başbakan yardımcısı Türk oldu

Kosova'da yeni hükümet kuruldu. Güven oyu alan hükümette başbakan yardımcısı Türk Fikrim Damka oldu.

Kosova'da seçim sonrası hükümet kurma süreci tamamlandı. Geçtiğimiz yıl 28 Aralık'ta yapılan genel seçimlerin ardından toplanan Kosova Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'den hükümeti kurma yetkisini alan Albin Kurti, yeni kabinesini dün yerel saatle 22.00'de açıkladı.

KABİNE ÜYELERİ BELLİ OLDU

Kurti Kabinesi; "Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca, İkinci Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Donika Gervalla, Üçüncü Başbakan Yardımcısı (Azınlıklar) Fikrim Damka, Maliye Bakanı Bakanı Hekuran Murati, Çalışma, Aile ve Kurtuluş Savaşı Değerleri Bakanı Andin Hoti, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Dijitalleşme ve Kamu Yönetimi Bakanı Lulzon Jagxhiu, Sağlık Bakanı Arben Vitia, Eğitim ve Bilim Bakanı Hajrulla Çeku, Kültür ve Turizm Bakanı Saranda Bogujevci, Gençlik ve Spor Bakanı Blerim Gashani, Yerel Yönetimler Bakanı Elbert Krasniqi, Çevre ve Mekânsal Planlama Bakanı Fitore Pacolli, Tarım Bakanı Armend Muja, Altyapı Bakanı Dimal Basha, Ticaret Bakanı Mimoza Kusari Lila, Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli, Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanı Nenad Rashiq, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri" olarak açıklandı.

 

Meclise sunulan hükümet programı ve kabine listesi, yapılan oylamada 49 oya karşı 66 oy alarak kabul edildi. Böylece Kurti liderliğindeki yeni hükümet resmen göreve başladı.

TÜRK BAŞBAKAN YARDIMCISI

Azınlıklardan sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak atanan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk Türk siyasetçi oldu. Damka yaptığı açıklamada, "Evet bugün 28 Aralık seçim sonuçları gereği meclisimizin 10'uncu yasama dönemi başladı. KDTP yine topluluklardan en fazla oy alarak 2 milletvekiliyle Meclis'teki varlığını devam ettirecektir. Kosova Demokratik Türk Partisi sadece Meclis'te değil, bugün aynı zamanda oylanan Kurti hükümetinde de yer alarak Türk toplumunun bugüne kadar üstlenmiş olduğu en yüksek mevki olan başbakan yardımcılığını üstlenmiş durumdayız. Beni bu göreve layık gören önce başbakana teşekkür etmek istiyorum. Hem topluluklar hem ekonomik işler konusunda başta Kosova'mıza sonrada Türk toplumuna hizmetler sunacağımıza hiç kimsenin şüphesin olmasın. Bugüne kadar tecrübemizle yürütmüş olduğumuz Bölgesel Kalkınma Bakanlığ'ının daha geniş bir kapsamda halkımızın, toplumumuzun, Kosova'mızın kalkınmasına katkıda bulunacağız" dedi.

 

ANAVATAN İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ MESAJI

Asıl hedeflerinin her zaman temsiliyet olduğuna vurgu yapan Fikrim Damka, "Bu sadece hükümette değil, bundan sonraki görev süreci içerisinde diğer bakanlıklar içerisinde topluluğumuzun temsiliyetini sağlamaktır. Bunun için çalışacağız toplulukların temsil edilmesi bizim için önemlidir. İnanıyorum ki hükümette bunları dile getirerek hem toplulukların haklarını koruyacağız hem de ülkeler arası özellikle anavatanımızla ekonomik işleri geliştirmeye gayret göstereceğiz. Bu görev tabi ki sorumluluk isteyen bir görev. Ama bugüne kadar almış olduğumuz bütün görevleri layıkıyla yerine getirdik. Buna ilaveten bu süreç içerisinde başta aileme Türk toplumuna teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Tebrikler basarlar diliyoruz.
