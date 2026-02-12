Mansur Yavaş hakkında 11. soruşturma! Beypazarı'na da fesat karıştırmış

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Daha önce “Hakkımda tek bir soruşturma yok” dediği halde soruşturma üstüne soruşturma izni verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik dosyalara bir yenisi daha eklendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha talep etti. İddiaların merkezinde bu kez “ihaleye fesat karıştırma” suçu bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2022/1136042 İKN’li Beypazarı, Güdül, Polatlı ve Nallıhan ilçeleri BSK Asfalt Kaplama Yapım İşi ile 2022/1136067 İKN’li Bala, Elmadağ, Haymana, Şereflikoçhisar ve Evren ilçeleri BSK Asfalt Kaplama Yapım İşi ihalelerinde ciddi usulsüzlükler yapıldığı iddia edildi. Soruşturmaya konu olan iddialarda, 2022/664934 ve 2022/192085 numaralı ihalelerde, geçerli iş deneyim belgesi bulunmayan ve ihaleye katılma yeterliliği olmadığı belirtilen şirketler üzerinde iş bırakıldığı, böylece kamu ihale mevzuatının ihlal edildiği öne sürüldü. Söz konusu iddialar üzerine 18 Eylül 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığı’ndan Mansur Yavaş ve ilgili belediye görevlileri hakkında soruşturma izni talep edildiği, dosyaya ilişkin ön inceleme sürecinin ise halen devam ettiği öğrenildi.

“ŞEFFAFLIK” SÖYLEMİ BİR KEZ DAHA TARTIŞMA KONUSU

Mansur Yavaş’ın sık sık dile getirdiği “ihaleler canlı yayınlanıyor, her şey şeffaf” söylemi, bu son iddialarla birlikte yeniden tartışmaya açıldı. Daha önce konser harcamalarıyla gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi, son aylarda su sıkıntısı, altyapı sorunları ve bütçe yönetimi eleştirileriyle de kamuoyunun tepkisini çekmişti. Yavaş’ın hakkındaki 10 soruşturma dosyalarına, kendi memleketi olan ve belediye başkanlığını yaptığı Beypazarı’nın da eklenmesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Diğer yandan, İçişleri Bakanlığı’na İstanbul Başsavcılığı döneminde yolsuzlukların üzerine kararlılıkla giden Akın Gürlek’in gelmesi, ABB’ye yönelik soruşturma izinlerinin daha hızlı sonuçlanmasına yönelik beklenti oluşturdu.

Biz gerekli suç duyurularını yaptık

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, “Biz gerekli suç duyurularını yaptık. Burada da başta Mansur Yavaş olmak üzere ABB bürokratları var. Mesut Özarslan da o günkü bürokratlardan bir tanesi. Her bir dosyada 15-20 kişi var. Ama en başta bu işin sorumlusu olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş var. Bu milletin beş kuruşuna her kim zarar getirdiyse hesabını verecek” ifadelerini kullandı.

ABB AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Fatih Ünal ise, “Ankara’ya 7 yıldır dişe dokunur hiçbir hizmette bulunmayan, eser kazandırmayan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş, ne yazık ki bu tür usulsüzlüklerle Ankaralıların parasını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını çarçur etmektedir” şeklinde konuştu.