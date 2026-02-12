  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Derin Marksist Ali Kemal Özcan'ın Oğlu DEM'li Giran Özcan, ABD'deki İsrail Lobisinin "Kürt Masası" Başkanı Oldu Lisede katliam yapan şahıs cinsiyet değiştirmiş LGBT'li sapkın çıktı! Bebek Otel sahibinin uyuşturucu testi belli oldu! Bütün mal varlığına el konuldu Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu Futbolda berabere kalmak yasaklandı! Meclis'te "Vesayet" provokasyonuna tokat gibi cevap! "Gereken cevabı verdik, evlerine gönderdik!" Kur'an Dinleten İmam ve Müezzin Sürgün Edildi! Esnaf şikayet etmişti ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı! Zelenskiy’den dünya kamuoyuna "koltuk" mesajı: Seçimler ancak ateşkesle mümkün! Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi çıkışı!
Gündem Mansur Yavaş hakkında 11. soruşturma! Beypazarı'na da fesat karıştırmış
Gündem

Mansur Yavaş hakkında 11. soruşturma! Beypazarı'na da fesat karıştırmış

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mansur Yavaş hakkında 11. soruşturma! Beypazarı'na da fesat karıştırmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, “ihaleye fesat karıştırma” suçundan soruşturma izni talep etti.

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

Daha önce “Hakkımda tek bir soruşturma yok” dediği halde soruşturma üstüne soruşturma izni verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik dosyalara bir yenisi daha eklendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha talep etti. İddiaların merkezinde bu kez “ihaleye fesat karıştırma” suçu bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2022/1136042 İKN’li Beypazarı, Güdül, Polatlı ve Nallıhan ilçeleri BSK Asfalt Kaplama Yapım İşi ile 2022/1136067 İKN’li Bala, Elmadağ, Haymana, Şereflikoçhisar ve Evren ilçeleri BSK Asfalt Kaplama Yapım İşi ihalelerinde ciddi usulsüzlükler yapıldığı iddia edildi. Soruşturmaya konu olan iddialarda, 2022/664934 ve 2022/192085 numaralı ihalelerde, geçerli iş deneyim belgesi bulunmayan ve ihaleye katılma yeterliliği olmadığı belirtilen şirketler üzerinde iş bırakıldığı, böylece kamu ihale mevzuatının ihlal edildiği öne sürüldü. Söz konusu iddialar üzerine 18 Eylül 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığı’ndan Mansur Yavaş ve ilgili belediye görevlileri hakkında soruşturma izni talep edildiği, dosyaya ilişkin ön inceleme sürecinin ise halen devam ettiği öğrenildi.

 

“ŞEFFAFLIK” SÖYLEMİ BİR KEZ DAHA TARTIŞMA KONUSU

Mansur Yavaş’ın sık sık dile getirdiği “ihaleler canlı yayınlanıyor, her şey şeffaf” söylemi, bu son iddialarla birlikte yeniden tartışmaya açıldı. Daha önce konser harcamalarıyla gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi, son aylarda su sıkıntısı, altyapı sorunları ve bütçe yönetimi eleştirileriyle de kamuoyunun tepkisini çekmişti. Yavaş’ın hakkındaki 10 soruşturma dosyalarına, kendi memleketi olan ve belediye başkanlığını yaptığı Beypazarı’nın da eklenmesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Diğer yandan, İçişleri Bakanlığı’na İstanbul Başsavcılığı döneminde yolsuzlukların üzerine kararlılıkla giden Akın Gürlek’in gelmesi, ABB’ye yönelik soruşturma izinlerinin daha hızlı sonuçlanmasına yönelik beklenti oluşturdu.

Biz gerekli suç duyurularını yaptık

 

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, “Biz gerekli suç duyurularını yaptık. Burada da başta Mansur Yavaş olmak üzere ABB bürokratları var. Mesut Özarslan da o günkü bürokratlardan bir tanesi. Her bir dosyada 15-20 kişi var. Ama en başta bu işin sorumlusu olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş var. Bu milletin beş kuruşuna her kim zarar getirdiyse hesabını verecek” ifadelerini kullandı.

ABB AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Fatih Ünal ise, “Ankara’ya 7 yıldır dişe dokunur hiçbir hizmette bulunmayan, eser kazandırmayan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş, ne yazık ki bu tür usulsüzlüklerle Ankaralıların parasını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını çarçur etmektedir” şeklinde konuştu.

Mansur ABB’yi kışlaya çevirdi!
Mansur ABB’yi kışlaya çevirdi!

Siyaset

Mansur ABB’yi kışlaya çevirdi!

CHP’li Özgür Özel’in küfür ederek istifa ettirdiği Mesut Özarslan: ‘Allah Mansur Yavaş'ı da kurtarsın'
CHP’li Özgür Özel’in küfür ederek istifa ettirdiği Mesut Özarslan: ‘Allah Mansur Yavaş'ı da kurtarsın'

Gündem

CHP’li Özgür Özel’in küfür ederek istifa ettirdiği Mesut Özarslan: ‘Allah Mansur Yavaş'ı da kurtarsın'

Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!
Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!

Gündem

Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!

Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"

Gündem

Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu
Gündem

Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu

2015 yılından beri her seçim öncesi “Erdoğan çoktan kaybetti” diyen, 2020’den itibaren “Erdoğan kaybetti ama kimin kazandığı belli olmayan b..
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!
Siyaset

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak CHP’li belediye başkanlarının hırsızlıklarını yargıya taşıyan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’..
Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...
Gündem

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...

Yunanistan ile imzalanan yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem, kültür, bilim ve teknoloji alanında imzalanan anlaşmaların ard..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23