Ramazan ayında geçerli olacak! Yerli Troy Kart’tan indirim kampanyası
Siyonist sömürü çarklarına hizmet eden yabancı kart şemalarına karşı "milli ve yerli" bir duruş sergileyen Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY, mübarek Ramazan ayı öncesi vatandaşın yüzünü güldürecek dev bir kampanyaya imza attı. Ekonomik tetikçilere tokat gibi cevap veren TROY, Ramazan boyunca yapılacak market alışverişlerinde yüzde 10 nakit iade veya puan fırsatı sunacağını duyurarak, hem mutfak enflasyonuna karşı kalkan oldu hem de milli dayanışma ruhunu perçinledi.