SON DAKİKA
Uyuşturucu batağında bir fenomen daha! Enes Batur havalimanında kelepçelendi
Gündem

Uyuşturucu batağında bir fenomen daha! Enes Batur havalimanında kelepçelendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uyuşturucu batağında bir fenomen daha! Enes Batur havalimanında kelepçelendi

Milyonlarca gence örnek olması gerekirken adı zehir tacirliği ve uyuşturucu batağıyla anılan sosyal medya figürlerine yönelik operasyonda çember daraldı! Hakkında "uyuşturucu madde ticaretinden" "kullanımını kolaylaştırmaya" kadar ağır suçlamalar bulunan Enes Batur, yurt dışından döndüğü havalimanında jandarma tarafından gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturmasında aranan Enes Batur, yurtdışından Türkiye’ye giriş yaparken havaalanında jandarma tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Enes Batur İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova’da eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında Hasan Can Kaya’nın da aralarında bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk ve Mert Eren Bülbül’ün de yer aldığı toplam 11 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek işlemleri tamamlanmıştı. Hakimlik kararıyla şüpheliler hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol uygulanmıştı. 9 kişi hakkında ise yurt dışında bulundukları gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı.

ENES BATUR GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında yurtdışında olan ve hakkında yakalama kararı bulunana sosyal medya fenomeni Enes Batur jandarma tarafından gözaltına alındı.

