Makamda oturup kalkması bir oldu! ABD yargısında fıkra gibi olay
Amerika Birleşik Devletleri’nde yargı ile Beyaz Saray arasında eşi benzeri görülmemiş bir "yetki savaşı" patlak verdi. New York'un Kuzey Bölgesi için Donald Trump tarafından atanan Savcı John A. Sarcone’un görev süresinin "hukuka aykırı" olduğunu iddia eden federal yargıçlar, Sarcone’u koltuğundan indirerek yerine 79 yaşındaki tecrübeli avukat Donald T. Kinsella'yı atadı. Ancak Kinsella’nın zaferi sadece birkaç saat sürdü; Beyaz Saray, yargının bu hamlesine "Sen kovuldun!" (You are fired) diyerek jet hızıyla karşılık verdi ve Kinsella’yı yemin ettikten hemen sonra görevden aldı.
New York Times gazetesinin haberine göre, federal yargıç, geçen ay Trump yönetiminin New York'un Kuzey Bölgesi için atadığı Savcı John A. Sarcone'un hukuka aykırı şekilde görevlendirildiğini tespit etti.
Bunun üzerine federal yargıçlar, Sarcone'un yerine hukuk ve ceza davalarında deneyimi olan 79 yaşındaki avukat Donald T. Kinsella'yı görevlendirdi.
Kinsella, telefonda New York Times’a yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın e-postasının yasal geçerliliğinin olup olmadığını henüz bilmediğini, bölge hakimleriyle konuyu görüşeceğini ve ona göre hareket edeceğini belirtti.
ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, savcıların atanmasının federal yargıçların değil Başkan'ın yetkisinde olduğunu bildirdi.
Anayasa'nın 2. maddesini referans gösteren Blanche, Kinsella'nın görevden alındığını duyurdu.
Federal yargıçlar, daha önce de Trump yönetiminin bazı savcıları olağan dışı yöntemlerle atadığı gerekçesiyle bu durumun hukuka aykırı olduğuna karar vermişti.
Sağlık
Derin Marksist Ali Kemal Özcan'ın Oğlu DEM'li Giran Özcan, ABD'deki İsrail Lobisinin "Kürt Masası" Başkanı Oldu
Gündem
Ulu Hakan’ın yalnızlığı, Ümmetin Lideri’nin zaferi: Abdülhamid Han’dan Erdoğan’a Büyük Türkiye davası!