Hepsi birbirinden iğrenç! CHP’de taciz salgını

Skandalların bitmediği CHP’de, gündem bu kez taciz! Bir çok kez taciz olaylarıyla Türkiye gündemine oturan CHP’de son vukuat bir belediye başkanından geldi.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki bir kıza gece yarısı sosyal medya üzerinden “cinsel tacizde bulunduğu” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Olay kısa sürede gündem oldu ve çok büyük tepki çekti.

Bu son gelişme sonrası CHP’de yaşanan taciz skandalları da yeniden gündeme getirdi.

İşte unutulan o skandallardan bazıları:

CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut, yetiştirme yurdunda kalan 16 yaşındaki Berivan isimli kız çocuğuna “yardımcı olacağım” bahanesiyle tecavüz ederek, hamile bıraktı.

CHP 36. Olağan Kurultayı’na gitmek için Kuşadası’ndan hareket eden otobüste 13 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden İlçe Yöneticisi M.Y tutuklandı.

CHP’li Müsteşar Saim Kendir, yüzme öğretme bahanesiyle 4 kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis yedi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, mavi tıklı, onaylı resmi twitter hesabında pedofili/çocuk pornosu paylaştı.

CHP’li Manavgat ilçe yöneticisi ve aynı zamanda gazeteci olan Recep Memili, kız çocuğuna tacizden hapis cezası aldı.

CHP’li Tekirdağ Saray Belediyesi’nde Başkan Danışmanı Savaş Korucuoğlu, stajyer öğrencileri taciz etti.

CHP Antalya İl Gençlik Kolları’nın Döşemealtı Mesire alanındaki kampında İl Başkanı Mürsel Coşkun, 17 yaşındaki genç kızı taciz etti.

Bilgisayarında çocuk pornosu ele geçirilen CHP’li Bolu Belediyesi İmar Müdürü Mehmet Özen tutuklandı.

Bursa Osmangazi CHP İlçe Başkanı Metin Akyolcular, iki genç kızı taciz etti.