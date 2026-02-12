  • İSTANBUL
Seyahat SunExpress uçuş ağına 3 kent ekledi
SunExpress uçuş ağına 3 kent ekledi

Uçuş ağına Köln'den Adana, Elazığ ve Trabzon'u ekleyen şirket, Köln-Türkiye arasında haftada 70'ten fazla direkt sefer düzenleyecek

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2026 yaz programı kapsamında Almanya'nın Köln şehri ile Anadolu arasındaki uçuş ağını 3 yeni destinasyonla genişletecek. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Köln'den Adana/Çukurova, Elazığ ve Trabzon'a direkt uçuşlara başlayacak şirket, Antalya, Kayseri ve Samsun rotalarında da uçuş sıklığını artıracak. 

SunExpress, yaz sezonunda Köln-Türkiye arasında haftada 70'ten fazla direkt sefer düzenleyecek. Köln'den Adana/Çukurova'ya uçuşlar, 29 Mart'tan itibaren pazar günleri başlayacak. 13 Mayıs itibarıyla çarşamba günleri de eklenerek, seferler haftada 2 kez gerçekleştirilecek. 2 Nisan'dan itibaren perşembe günleri haftada 1 kez Köln'den Elazığ'a direkt uçuş düzenlenecek. 30 Mart'tan itibaren ise Köln'den Trabzon'a haftada 1 kez, 22 Mayıs itibarıyla ise haftada 2 kez sefer sunulacak.

SunExpress, yaz sezonunda Köln'den mevcut hatlarda da frekans artışına gidecek. Samsun uçuşları, 24 Haziran'dan itibaren haftada 2 sefere çıkarılarak çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenecek. Kayseri hattında ise 25 Haziran'dan itibaren haftalık sefer sayısı 3'e yükseltilecek.

Yeni eklenen rotalar ve artırılan sefer sayılarıyla özellikle Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de sıklıkla aile ve yakınlarını ziyaret eden yolcular için doğrudan bağlantıların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yaz uçuş programı kapsamında, günde 7 sefere kadar çıkan uçuşlarla Köln-Antalya hattında kapasite artıran hava yolu, haftalık toplam sefer sayısını 49'a çıkaracak.

Köln çıkışlı sabah kalkışları ile Antalya'dan sunulan gün içi alternatifli dönüş uçuşları, yolculara daha esnek seyahat imkanı sağlayacak. Şirketin Köln'den İzmir'e haftada 14, Dalaman'a haftada 3 ve Ankara'ya haftada 2 olmak üzere seferleri devam edecek.

