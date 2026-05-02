İsrail basınında itiraf: Hizbullah’a kurulan stratejik pusu ters tepti

Bugün yayımlanan değerlendirmede, İsrail ordusunun bölgedeki durumuna dair derin endişeler dile getirildi.

Stratejik pusu tersine döndü

Gazete, Hizbullah’ı diz çöktürmesi hedeflenen stratejik hamlelerin, İsrail ordusu için bir "stratejik pusuya" dönüştüğünü yazdı. Kuzey sınırındaki çatışmaların, İsrail için geçmişteki acı tecrübeleri yeniden canlandırdığı ifade edilirken, askeri komuta kademesinde yaşanan hayal kırıklığının gizlenemez boyuta ulaştığı vurgulandı.

İHA tehdidi ve askeri kibir

Haberin en dikkat çekici noktalarından biri, direniş güçleri tarafından kullanılan fiber optik bağlantılı kamikaze İHA’lar oldu. Gazete, bu tehdidin yıllardır bilinmesine ve Ukrayna savaşındaki etkinliğinin görülmesine rağmen İsrail Savunma Bakanlığı’nın gerekli önlemleri almadığını belirtti.

Askeri yetkililerin uyarıları küçümsediği ve "kibirli" bir tutum sergilediği ifade edilen analizde şu detaylara yer verildi:

Askeri sistemin öngörü ve esneklikten yoksun olduğu,

Dış istişarelerin görmezden gelindiği,

Hizbullah sorununu sadece güç kullanarak çözebileceklerine dair yanlış bir varsayıma kapıldıkları.

Bölgesel dengeler ve ateşkes çıkmazı

Sahadaki durumun savaş öncesine göre çok daha karmaşık bir hal aldığını kabul eden Israel Hayom, bu başarısızlığın sadece askeri sınırlamalarla ilgili olmadığını yazdı. İran’ın farklı cepheleri birleştirmeyi başardığına dikkat çekilen haberde, Lübnan’ı kapsayan kalıcı bir ateşkes anlaşması yapılmadan İsrail’in bu sarmaldan kurtulmasının zor olduğu kaydedildi.