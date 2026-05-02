  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tüm dünyanın gözü o ilimizde! 600 milyon dolarlık dev yatırım için düğmeye basıldı Fenerbahçe'den kovulan En-Nesyri Arabistan'ı sallıyor! Türkiye ekonomide zirveye yerleşti: Müslüman ülkeler arasında liderlik koltuğunda Fenerbahçelilere sürpriz! Aziz Yıldırım'ın adaylığı neredeyse... Meteoroloji uyardı! Öyle böyle yağmayacak! 2 mayıs 1999: O Günü Unutmadık! Meclis Çatısı Altında Bir Demokrasi Ayıbı Trump'tan Netanyahu'yu çıldırtacak İran planı! Hamaney'den Körfez ülkelerine uyarı! Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu 2 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem İsrail basınında itiraf: Hizbullah’a kurulan stratejik pusu ters tepti
Gündem

İsrail basınında itiraf: Hizbullah'a kurulan stratejik pusu ters tepti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail basınında itiraf: Hizbullah’a kurulan stratejik pusu ters tepti

İsrail’in önde gelen medya organlarından Israel Hayom, işgal ordusunun Güney Lübnan’da içine düştüğü askeri ve stratejik çıkmazı çarpıcı bir analizle ele aldı. Haberde, Hizbullah’ı etkisiz hale getirmek amacıyla hazırlanan planların sahada tam tersi bir etki yarattığı ve İsrail ordusunun hem taktik hem de stratejik düzeyde ağır darbe aldığı belirtildi.

Bugün yayımlanan değerlendirmede, İsrail ordusunun bölgedeki durumuna dair derin endişeler dile getirildi.

Stratejik pusu tersine döndü

Gazete, Hizbullah’ı diz çöktürmesi hedeflenen stratejik hamlelerin, İsrail ordusu için bir "stratejik pusuya" dönüştüğünü yazdı. Kuzey sınırındaki çatışmaların, İsrail için geçmişteki acı tecrübeleri yeniden canlandırdığı ifade edilirken, askeri komuta kademesinde yaşanan hayal kırıklığının gizlenemez boyuta ulaştığı vurgulandı.

İHA tehdidi ve askeri kibir

Haberin en dikkat çekici noktalarından biri, direniş güçleri tarafından kullanılan fiber optik bağlantılı kamikaze İHA’lar oldu. Gazete, bu tehdidin yıllardır bilinmesine ve Ukrayna savaşındaki etkinliğinin görülmesine rağmen İsrail Savunma Bakanlığı’nın gerekli önlemleri almadığını belirtti.

Askeri yetkililerin uyarıları küçümsediği ve "kibirli" bir tutum sergilediği ifade edilen analizde şu detaylara yer verildi:

  • Askeri sistemin öngörü ve esneklikten yoksun olduğu,
  • Dış istişarelerin görmezden gelindiği,
  • Hizbullah sorununu sadece güç kullanarak çözebileceklerine dair yanlış bir varsayıma kapıldıkları.

Bölgesel dengeler ve ateşkes çıkmazı

Sahadaki durumun savaş öncesine göre çok daha karmaşık bir hal aldığını kabul eden Israel Hayom, bu başarısızlığın sadece askeri sınırlamalarla ilgili olmadığını yazdı. İran’ın farklı cepheleri birleştirmeyi başardığına dikkat çekilen haberde, Lübnan’ı kapsayan kalıcı bir ateşkes anlaşması yapılmadan İsrail’in bu sarmaldan kurtulmasının zor olduğu kaydedildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23