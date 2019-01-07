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İsrail basını yazdı: ABD İran'ı engelleyecek

İsrail basını, ABD'nin Rus yapımı 100 yolcu uçağının İran'a satışına imkan tanıyan ihracat sertifikasını vermeyeceğini iddia etti.

07 Ocak 2019 Pazartesi 01:46
İsrail basını yazdı: ABD İran'ı engelleyecek

İsrail merkezli İHLS haber portalı, ABD Maliye Bakanlığı'nın Rus yapımı Sukhoi Superjet 100 yolcu uçağının İran'a satışına imkân tanıyan ihracat sertifikası vermekten vazgeçtiğini ileri sürdü.

Haberde, Rus uçağında kullanılan detayların yüzde 10'undan fazlasının ABD'de üretildiği için satış anlaşmasının ABD Maliye Bakanlığı tarafından da onaylanması gerektiği aktarıldı.

Habere göre İran Havayolları Birliği (The Association of Iranian Airlines) Başkanı Maksud Esedi Samani, "ABD Maliye Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC) lisansının olmamasından dolayı uçakların satışının şimdilik söz konusu dahi olamayacak gibi görünüyor" açıklamasında bulundu.

'Değişim uzun zaman alacak'

Samani, Amerikan parçalarının değişiminin uzun zaman alacağını da ifade etti.

Geçtiğimiz nisan ayının sonlarında Antalya'da düzenlenen Eurasia Airshow havacılık fuarında Rus Sukhoi Sivil Havacılık Şirketi ile İranlı 2 şirket arasında İran'a 40 adet Sukhoi Superjet 100 yolcu uçağı sevkiyatının yapılması yönünde memorandum imzalanmıştı.

Rusya'da bu tipten geliştirilen ilk uçak olan SSJ-100'ün uçuş mesafesi 4 bin 400 kilometre. 2011'de üretimine başlanan uçağın yolcu kapasitesiyse 98 kişi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 01:46
  1. Antalya
  2. ABD
  3. İsrail
  4. İran

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