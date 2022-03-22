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Dünya İsrail Başbakanı Bennett Mısır’da yatıya kalacak!
Dünya

İsrail Başbakanı Bennett Mısır’da yatıya kalacak!

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi kanlı bir darbeyle devirerek iktidarı ele geçiren Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi, ABD-İsrail eksenli bir iktidar oluşturmuştu. İsrail Başbakanı Bennett, Sisi’nin iktidarını sağlamlaştırmasının ardından 20 yıl sonra ülkeyi ilk kez ziyaret ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 15:14:00 -
İsrail Başbakanı Bennett Mısır’da yatıya kalacak!

YENİ AKİT  ANKARA

İsrail Başbakanı Bennett, Sisi’nin iktidarını sağlamlaştırmasının ardından 20 yıl sonra ülkeyi ilk kez ziyaret ediyor.

Konuya ilişkin haber yapan İsrail'in Kane Televizyon Kanalı, 20 yıl sonra ilk kez, bir İsrail başbakanının geceyi Mısır'da geçireceğini duyurdu. Başbakan Bennett, bu gece Mısır’ın sayfiye şehri Şarm El-Şeyh'te kalacak. Ardından da resmi temaslarını sürdürecek.

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