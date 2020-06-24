  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını söktü

Yeniakit Publisher
2020-06-24 12:24:30 -
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını söktü

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'nde Filistinli çiftçilere ait 85 zeytin ağacını söktü.

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin Bardala köyüne baskın düzenleyerek Filistinli 3 çiftçiye ait 85 zeytin ağacını iş makineleriyle söktüğünü belirtti.

Bardala Köy Meclisi Başkanı Ziyad Savafta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli çiftçilere ait zeytin ağaçlarını sökmesine tepki gösterdi.

Savafta, İsrail'in bu tür baskılarla Ürdün Vadisi'nde yaşayan Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorladığını ve bölgeyi kontrol altına almayı hedeflediğini belirtti.

Batı Şeria'nın yüzde 30'unu oluşturan Ürdün Vadisi'nde yaklaşık 65 bin Filistinli ikamet ediyor.

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin yanı sıra Ürdün Vadisi'ni de "ilhak" etmeyi planlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı