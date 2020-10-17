  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
Aktüel

İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 22:06:44 -
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden göstericilere müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilerin, Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde gösteri düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullandığını aktaran Iştivi, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiğini kaydetti.

İsrail askerlerinin kullandığı mermilerle 3 Filistinlinin yaralandığını ifade eden Iştivi, onlarca göstericinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini söyledi.

Iştivi, yaralananlardan birinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Kalkiliya'nın Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her hafta, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev
Dünya

Aliyev "istikamet Şuşa" demişti... Peki o bölge neden bu kadar önemli?

Ermenistan'ın Şuşa'yı işgalinden bu yana 28 yıl geçti. Azerbaycanlılar Şuşa'nın işgalden kurtarılacağı günü heyecanla bekliyor. Peki Azerbay..
TAV ile sağlıklı seyahatler
Ekonomi

TAV ile sağlıklı seyahatler

TAV Havalimanları’nın 6 ülkede işlettiği 11 havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan ve pandemi önl..
Azerbaycan intikamı böyle aldı! İşte SİHA’lardan inanılmaz görüntüler
Gündem

Azerbaycan intikamı böyle aldı! İşte SİHA’lardan inanılmaz görüntüler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gence'deki sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı saldırılarına ilişkin yeni görüntü yay..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay