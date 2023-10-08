İsrail askeri üssü düştü! Kassam Tugayları ele geçirdi
Aksa Tufanı operasyonu sırasında İsrail'e ait Ra'im askeri üssü Filistinli mücahitler tarafından ele geçirildi.
Hamas’ın terör devleti İsrail’e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonundan güzel haberler gelmeye devam ediyor.
350 İsrailli teröristi etkisiz hale getiren Kassam Tugayları, son güzel haberi de duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre Kassam Tugayları, İsrail’e ait stratejik öneme sahip bir askeri üssü ele geçirdi.
Yapılan açıklamada, “Savaşçılarımız, İsrail'e ait Ra'im askeri üssünün kontrolünü ele geçirdi.” denildi.