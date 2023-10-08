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Sosyal Medya İsrail askeri hüngür hüngür ağladı
Sosyal Medya

İsrail askeri hüngür hüngür ağladı

Yeniakit Publisher
2023-10-08 11:50:00 -

Hamas tarafından esir alınmış bir İsrail askeri, ağlarken görüntülendi.

Ağlayan İsrail askeri ağlayan Filistinli çocukları hatırlattı. Bu çocuklar acı çekerken onlar gülüyordu

 

İsrail uçaklarının, Gazze'nin Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlediği saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit oldu. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan 2 aylık bir bebek, Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

 

İsrail uçaklarının, Gazze'nin Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlediği saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit oldu. Şehit olan Filistinlilerin naaşları, Şifa Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Şehitlerin yakınları, hastanede üzüntü yaşadı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
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İsrail uçaklarının, Gazze'nin Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlediği saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit oldu. Saldırı sonucu yaralanan Filistinliler, Şifa Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

 

İsrail uçaklarının, Gazze'nin Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlediği saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit oldu. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan 2 aylık bir bebek, Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

 

İsrail uçaklarının, Gazze'nin Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlediği saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit oldu. Şehit olan Filistinlilerin naaşları, Şifa Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

 

İsrail savaş uçaklarının, top ve tanklarla eş zamanlı olarak dün gece Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentine düzenlediği saldırılar sırasında Zaiter ailesinin evini hedef aldı. Saldırı sonucu Zaiter ailesinden şehit olanların naaşı, Beyt Lahya kentindeki Endonezya Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

İsrail savaş uçakları, Gazze kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda yaralananlar, kentteki Şifa hastanesinde tedavi altına alındı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

 

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesine düzenlediği hava saldırısı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Beyt Lahya kentindeki Endonezya Hastanesi'ne kaldırıldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

 

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesine düzenlediği hava saldırısı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Beyt Lahya kentindeki Endonezya Hastanesi'ne kaldırıldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

 

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesindeki Beyt Hanun kentine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 Filistinli çocuk şehit oldu. Şehitlerin naaşı, Beyt Hanun Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çocukların annesi, şehit çocuklarının naaşına sarılarak gözyaşı döktü. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

 

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesindeki Beyt Hanun kentine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 Filistinli çocuk şehit oldu. Şehitlerin naaşı, Beyt Hanun Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çocukların annesi, şehit çocuklarının naaşına sarılarak gözyaşı döktü. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

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Yorumlar

567

israil kadınlarına kadın askerlerine karışılmasın dokunulmasın allah razı gelmez bu zalimliğe ama israil erkekleri burnu yerlerde sürtünmelidir yok edilmelidir israil erkeklerine işkence edilmelidir acı vererek

567

ben merak ediyorum akit bu türk ülkeleri islam işbirliği teşkilatı üyesi ve türk ülkeleri birliği yokmu nato gibi birlik olduk kim ağızlarına sıçmışki türk ülkeleri liderlerinden rusyadaki türk ülkeleri liderlerinden hiçbir ses çıkmıyor irandaki 50 milyon türkten niye destek açıklaması yok kim bunları soruyor dert ediniyor hani nerde a haber cnnturk haberglobal alçakları üstelik habertürk israil elçisini çıkarıyor ekrana yetmiyor fatih altaylı terörist fetöcü şerefsizde ayrıca israil konlosonu bir başka elçiyi çıkardı düneyin bunları kim görüyor soruyor adalet makamları ne  yiyor üstelik fatih altaylı alçağı israile başsağlığı israili savunuyorum dedi
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