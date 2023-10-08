İsrail askeri hüngür hüngür ağladı

Ağlayan İsrail askeri ağlayan Filistinli çocukları hatırlattı. Bu çocuklar acı çekerken onlar gülüyordu

İsrail uçaklarının, Gazze'nin Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlediği saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit oldu. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan 2 aylık bir bebek, Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail uçaklarının, Gazze'nin Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlediği saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit oldu. Şehit olan Filistinlilerin naaşları, Şifa Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Şehitlerin yakınları, hastanede üzüntü yaşadı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

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İsrail uçaklarının, Gazze'nin Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlediği saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit oldu. Saldırı sonucu yaralanan Filistinliler, Şifa Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail uçaklarının, Gazze'nin Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlediği saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit oldu. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan 2 aylık bir bebek, Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail uçaklarının, Gazze'nin Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlediği saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit oldu. Şehit olan Filistinlilerin naaşları, Şifa Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail savaş uçaklarının, top ve tanklarla eş zamanlı olarak dün gece Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentine düzenlediği saldırılar sırasında Zaiter ailesinin evini hedef aldı. Saldırı sonucu Zaiter ailesinden şehit olanların naaşı, Beyt Lahya kentindeki Endonezya Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

İsrail savaş uçakları, Gazze kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda yaralananlar, kentteki Şifa hastanesinde tedavi altına alındı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesine düzenlediği hava saldırısı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Beyt Lahya kentindeki Endonezya Hastanesi'ne kaldırıldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesine düzenlediği hava saldırısı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Beyt Lahya kentindeki Endonezya Hastanesi'ne kaldırıldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesindeki Beyt Hanun kentine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 Filistinli çocuk şehit oldu. Şehitlerin naaşı, Beyt Hanun Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çocukların annesi, şehit çocuklarının naaşına sarılarak gözyaşı döktü. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesindeki Beyt Hanun kentine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 Filistinli çocuk şehit oldu. Şehitlerin naaşı, Beyt Hanun Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çocukların annesi, şehit çocuklarının naaşına sarılarak gözyaşı döktü. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )