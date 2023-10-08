  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail askeri hüngür hüngür ağladı

İstanbul-Ankara arası için düşünülüyor! Al sana “çılgın proje”! Duyan, “Bu gerçekten doğru mu” diye birbirine soruyor! O tarihte hazır

Solcu gazete şaşırttı! Gazeteler siyonist İsrail’e baskını nasıl gördü

O kızcağızın eteğini kaldırıp şaplak attığını ballandırarak anlatmıyor muydun? Utanmazlığını şimdi böyle mi örtüyorsun

Haber uçuramadan havaya uçtu

İsrail askeri üssü düştü! Kassam Tugayları ele geçirdi

Hamas hala içeride: İsrail "henüz püskürtmedik"

Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz?

İsrail Filistin hattında yüksek tansiyon! Hangi ülke kimin tarafında işte cevabı…

Almanya ülkesi Türkiye ile açığı kapatacak! Harekete geçti: Satın almak için talepte bulundu! Doğalgaz hamlesi!
Gündem İsrail 75 yıllık tarihinde hiç bu kadar can kaybı yaşamadı!
Gündem

İsrail 75 yıllık tarihinde hiç bu kadar can kaybı yaşamadı!

Yeniakit Publisher
2023-10-08 15:23:00 -
İsrail 75 yıllık tarihinde hiç bu kadar can kaybı yaşamadı!

İsrail basını, Hamas'ın silahlı kolu Kassam Tugayları'nın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda ölü sayısının 600'e yükseldiğini duyurdu.

Hamas'ın siyonistlere yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonları aralıksız sürüyor.

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu ve diğer medya organları, operasyonlardaki kayıp sayılarını güncelledi.

Yapılan haberlerde, dünden bu yana süren Aksa Tufanı operasyonunda ölen İsrailli sayısının 600'a yükseldiği, 2 bin kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail'den büyük namussuzluk! Aldıkları alçakça kararı tüm dünyaya az önce ilan ettiler
İsrail'den büyük namussuzluk! Aldıkları alçakça kararı tüm dünyaya az önce ilan ettiler

Dünya

İsrail'den büyük namussuzluk! Aldıkları alçakça kararı tüm dünyaya az önce ilan ettiler
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ya sizin çocuğunuz olsaydı! İsrail’in bu alçaklığı nasıl unutulabilir?
Ya sizin çocuğunuz olsaydı! İsrail’in bu alçaklığı nasıl unutulabilir?

Sosyal Medya

Ya sizin çocuğunuz olsaydı! İsrail’in bu alçaklığı nasıl unutulabilir?

Ahmet Hakan’dan, Hamas’ın şok İsrail baskını ile ilgili bomba yazı! "Yemin edebilirim ama kanıtlayamam" diyerek açıkladı
Ahmet Hakan’dan, Hamas’ın şok İsrail baskını ile ilgili bomba yazı! “Yemin edebilirim ama kanıtlayamam” diyerek açıkladı

Medya

Ahmet Hakan’dan, Hamas’ın şok İsrail baskını ile ilgili bomba yazı! “Yemin edebilirim ama kanıtlayamam” diyerek açıkladı

Hamas'ın paraşütlü timleri İsrail'e böyle çıkarma yaptı
Hamas'ın paraşütlü timleri İsrail'e böyle çıkarma yaptı

Dünya

Hamas'ın paraşütlü timleri İsrail'e böyle çıkarma yaptı

Başkentte İsrail protesto edildi
Başkentte İsrail protesto edildi

Aktüel

Başkentte İsrail protesto edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23