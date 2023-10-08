İsrail 75 yıllık tarihinde hiç bu kadar can kaybı yaşamadı!
İsrail basını, Hamas'ın silahlı kolu Kassam Tugayları'nın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda ölü sayısının 600'e yükseldiğini duyurdu.
Hamas'ın siyonistlere yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonları aralıksız sürüyor.
İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu ve diğer medya organları, operasyonlardaki kayıp sayılarını güncelledi.
Yapılan haberlerde, dünden bu yana süren Aksa Tufanı operasyonunda ölen İsrailli sayısının 600'a yükseldiği, 2 bin kişinin de yaralandığı duyuruldu.
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