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Dünya İsrail 25 Filistinliyi serbest bıraktı
Dünya

İsrail 25 Filistinliyi serbest bıraktı

Yeniakit Publisher
2024-08-20 16:59:00 -
İsrail 25 Filistinliyi serbest bıraktı

Terör devleti İsrail, hapishanede tutulan 2’si kadın 25 Filistinliyi serbest bıraktı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, hapishanede tutulan ikisi kadın 25 Filistinli mahkumun serbest bırakıldığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan geçen mahkumların sağlık kontrolleri için Avrupa Hastanesi ve Nasser Hastanesi’ne götürüldüğü belirtildi.

Hastane yetkilileri Filistinlilerin kelepçeli ve gözleri bağlı şekilde şiddetli işkenceye maruz kaldığını ve darp edildiğini belirtti.

İsrail'in 7 Ekim’de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, kara operasyonları sırasında yüzlerce sivil gözaltına aldı ve mahkumlar büyük bir kısmı aylarca, haftalarca veya günlerce gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

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