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Dünya İsrail 10 günde 1025 Filistinliyi katletti
Dünya

İsrail 10 günde 1025 Filistinliyi katletti

Yeniakit Publisher
2024-03-06 15:44:00 -
İsrail 10 günde 1025 Filistinliyi katletti

Terörist İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1025 artarak 30 bin 631’e yükseldi.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 151 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 97 kişinin öldürüldüğü, 123 kişinin yaralandığı belirtildi.

Buna göre İsrail, son 10 günde Gazze’de 1025 Filistinliyi öldürdü. Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 30 bin 631’e, yaralıların sayısı da 72 bin 43’e yükseldi. Açıklamada ayrıca İsrail’in Gazze’de son 24 saatte “10 katliam” gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle görevlilerin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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