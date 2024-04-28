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Siyaset 'İsraf' diyenler musluğu açtı! Burcu Köksal’a yepyeni makam odası, yandaşa belediye kasasından bilet
Siyaset

'İsraf' diyenler musluğu açtı! Burcu Köksal’a yepyeni makam odası, yandaşa belediye kasasından bilet

Yeniakit Publisher
2024-04-28 11:55:00 -
'İsraf' diyenler musluğu açtı! Burcu Köksal’a yepyeni makam odası, yandaşa belediye kasasından bilet

Seçim sürecinde israf edebiyatı yapan CHP’liler, paraları boşa akıtmada başı çekiyor!.. Göreve geldikten sonra ilk iş makam odasını baştan sona yıktırıp yeniden yaptıran CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, şimdi de yandaşlara bedava maç bileti dağıtıyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, ligin 37. haftasında evinde Bucaspor 1928'i konuk edecek.

Afyonspor'un Ankara Demirspor'u 3-0 ile geçtiği maçta da biletleri satın alan Köksal, Buca maçı için de biletlere belediye kasasından binlerce lira para harcadı.

Afyon taraftarlarının gözünü boyamak için biletleri satın alan Köksal, belediye kasasındaki paraları görev tanımında olmadığı halde maç biletlerine saçıyor!..

Makam odasını yıktırdı

2011 yılında inşa edilen belediye hizmet binasındaki makam odasını beğenmeyen CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, makam odasını komple tadilata sokmuştu.

Böcek bahane tadilat şahane
Böcek bahane tadilat şahane

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