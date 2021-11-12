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Yerel Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta'da uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 16:14:00 -
Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Antalya'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ayazmana Mahallesi'nde durdurulan otomobilde narkotik madde arama köpeği "Athena" ile yapılan aramada, hoparlörün içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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