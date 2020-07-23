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Isparta'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-23 18:51:54 -
Isparta'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

ISPARTA (AA) - Isparta'da otomobil ile tırın çapışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Serhat Yılmaz'ın kullandığı 32 FP 881 plakalı otomobil, İstanbul Caddesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 32 AAG plakalı tır ile çapıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Çiçek Zeybek (41), Gamze Küçükberber (29) ve Efsane Özkan (15) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Çiçek Zeybek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.




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