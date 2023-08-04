Isparta’da feci kaza!

Kaza, Konya-Isparta D-330 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 20 GK 616 plakalı Wolkswagen Polo marka otomobil, 32 PL 102 plakalı araç ile FY 124 ST plakalı Audi ve 07 EJY 91 plakalı Wolkswagen Golf marka otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerden birinin elma bahçesine uçtuğu kazada 9 kişi yaralandı. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 2'si çocuk 4 vatandaş Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne, diğer 5 vatandaş ise Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Öte yandan, ekipler tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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