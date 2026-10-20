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Dünya Ne İran ne Kanada ne de Venezuela! ABD Başkanı Trump o ülkeyi hedef aldı: Tam bir b.k çukuru
Dünya

Ne İran ne Kanada ne de Venezuela! ABD Başkanı Trump o ülkeyi hedef aldı: Tam bir b.k çukuru

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Ne İran ne Kanada ne de Venezuela! ABD Başkanı Trump o ülkeyi hedef aldı: Tam bir b.k çukuru

Somali'yi hedef tahtasına oturtan ABD Başkanı Donald Trump, “Tam bir b.k çukuru. Ülke bile değil” ifadelerini kullandı.

Trump, hakkındaki soruşturma devam eden Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'a ilişkin, "Ilhan Omar'ın yaşıyla ilgili sorundan dolayı sınır dışı edileceği söyleniyor, kendisi sınır dışı mı edilecek?" şeklindeki soruya, "Evet olabilir hatta hapse de girebilir. Sürekli sınır dışı edilme konusundan bahsediyorlar. Hayır, bence hapse de girebilir. Bu, sadece benim görüşüm." yanıtını verdi.

“SOMALİ TAM BİR B.K ÇUKURU”

Omar'ın "sahtekar" biri olduğunu savunan Abd Başkanı, insanların Somali'den gelip ABD'de "ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğini kendilerine söylediğini" ve bundan hoşlanmadığını ifade etti.

Trump söz konusu ifadeleri kullanırken Somali’den bahsettiği sırada ise “Tam bir b.k çukuru. Ülke bile değil” dedi.

Abd Başkanı devamında, "Kendisi anayasal haklarım var diyor, halbuki sorsan anayasa kelimesini duymamıştır bile." yorumunu yaptı.

 

OMAR'IN EVİNİN DHS TARAFINDAN ARANMASI

Omar'ın başkent Washington'daki evi, devam eden ceza soruşturması kapsamında 12 Ekim'de İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından aranmıştı.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, soruşturmanın Omar'ın göçmenlik evrakıyla ilgili olduğunu belirtmişti.

ABD'deki Müslüman toplumun çatı örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de İç Güvenlik Bakanlığınca Omar'ın evine düzenlenen baskını kınayarak bunu "siyasi zulüm eylemi" olarak nitelemişti.

Ilhan Omar'ın Ofisi de Omar'ın evinin aranmasına "gücün kötüye kullanıldığı" gerekçesiyle tepki göstermişti.

Ilhan Omar

 

2018'DE KONGRE'YE SEÇİLMİŞTİ

Minnesota eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi 44 yaşındaki Somali kökenli Ilhan Omar, 2018'de ilk kez Kongreye seçilmişti.

Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert muhalefetiyle tanınan Omar'ı göçmenlik işlemlerindeki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle soruşturacağını belirtmiş, Omar ise bu iddiaları reddetmişti.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Donald Trump’ın Somali Saldırganlığı: Küresel Kibir, Irkçı Barbarlık ve Devlet Adamlığının Nihai İflası! Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, Somali’yi açıkça hedef alarak sarf ettiği "Tam bir b.k çukuru, Somali için ülke bile değil" şeklindeki nefret dolu ifadeler, diplomatik bir skandal olmanın çok ötesinde, kelimenin tam anlamıyla bir ahlaki çürüme ve küresel haydutluk vesikasıdır. Şurası açık bir gerçektir ki; ahlâkı olmayanın ağzı Somali için yaptığı benzetmeye döner. Beyaz Saray’ın koltuğunu işgal eden bir figürün, egemen bir ulusu ve onun milyonlarca vatandaşını bu denli aşağılık ve sömürgeci bir dille hedef alması; modern dünyanın inşa etmeye çalıştığı tüm hukuki, insani ve diplomatik değerlerin hoyratça çiğnenmesidir. Bu dil, küresel liderlik iddiasındaki bir gücün değil, zehirli bir kibirle malul, vizyonsuz bir zorbalığın dilidir. Trump’ın bu faşizan ve küstah üslubu, bilinçaltındaki ırkçı kodların ve beyaz üstünlükçü zihniyetin en çıplak, en iğrenç dışa vurumudur. Yüzyıllar boyunca batılı sömürgecilerin, emperyalist odakların ve küresel güç savaşlarının acımasızca yağmaladığı, istikrarsızlığa sürüklediği Doğu Afrika’nın kadim bir halkını "ülke bile değil" diyerek yok saymak; hem tarih cahilliği hem de asgari insanlık onurundan nasibini almamış bir barbarlıktır. Bir ulusun yaşadığı yapısal sorunları veya güvenlik krizlerini bir akbaba iştahıyla izleyip, bunu bir hakaret malzemesi yapmak; devlet adamlığıyla değil, ancak ve ancak siyasi bir lümpenlikle açıklanabilir. Bu fütursuz saldırı, Trump’ın yürüttüğü politikanın sadece kendi tabanını konsolide etmeye yönelik ilkel bir popülizmden ibaret olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Uluslararası hukuku, diplomasi teamüllerini ve insan haklarını hiçe sayarak dünyayı kutuplaştıran bu zihniyet; Somali gibi kırılgan dengelere sahip bir ülkeyi hedef tahtasına koyarak küresel nefreti körüklemektedir. Bu faşizan üslup, batı merkezli küstahlığın ve sömürgeci reflekslerin hala ne kadar canlı ve tehlikeli olduğunu tüm dünyaya sarsıcı bir şekilde hatırlatmaktadır. Sonuç olarak, Donald Trump’ın bu son derece çiğ ve kibirli sözleri, onurlu Somali halkının tarihsel ve kültürel değerinden hiçbir şey eksiltmez. Aksine bu çirkin kelimeler, failinin karakterindeki derin ahlaki yoksunluğu, siyasi sefaleti ve insanlığa karşı duyduğu ilkel nefreti tarihin kara sayfalarına silinmeyecek şekilde kazımıştır. Dünya, bir süper gücün zirvesine tünemiş bu karanlık ve dışlayıcı zihniyetin ürettiği bu yıkıcı yaklaşıma teslim olmayacak kadar büyüktür.

Çuvaldız

Dünyaya bu kadar AHLAKSIZ bir devlet başkanı gelmiş midir, bugüne kadar?
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