Isparta’da Engel Tanımayan Yatırım: Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Göreve geldiği günden bu yana toplumunun her kesimine yönelik önemli çalışmalara ve projelere imza atan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, engelli bireyleri de unutmuyor. Isparta Belediyesi‘nin engellilerin spor, sanat ve sosyal hayatta daha çok yer almalarını sağlamak amacıyla Emre Mahallesi Spor Kompleksi yanında yapımına başladığı Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kaba inşaatın tamamlanmasının ardından binanın iç tefrişatında da sona gelindi.

Çalışmalar kapsamında Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi içerisinde atölye ve eğitim odaları oluşturuldu, hidroterapi havuzları, kapalı spor salonu ve fitness salonları yapıldı. Ayrıca çok amaçlı bir konferans salonu da hazır hale getirildi. Mobilya imalatlarının da yapıldığı inşaat çalışmalarında merkezin dış kısmındaki duvarların korkuluk demirlerinin montajı yapılıyor. Yine bina içerisinde alçı, boya ve diğer işlemler devam ediyor. Bina dışında da çocuk oyun parkı ve basketbol sahası da yapıldı.

Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi, bünyesinde barındırdığı çok sayıda birimle dikkat çekiyor. Merkezde 12 atölye, 20 toplu ve bireysel eğitim odası, aile danışmanlığı birimleri ve 0-7 yaş eğitim alanları yer alıyor. Ayrıca hidroterapi havuzları ile kapalı spor ve fitness salonları da bulunuyor.

Öte yandan, 2 bin 500 metrekarelik park ve bahçe alanına sahip merkezde tarımla terapi alanı, engelsiz çocuk parkı ve basketbol sahası yer alıyor.