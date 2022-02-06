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Gündem Isparta’da eğitime 5 gün ara verildi
Gündem

Isparta’da eğitime 5 gün ara verildi

Isparta'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 5 gün ara verildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 10:02:00 -
Isparta’da eğitime 5 gün ara verildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarla, rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde 7 Şubat'tan itibaren 5 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli ile hamile personel de aynı süre içerisinde idari izinli sayılacak.

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