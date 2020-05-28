Isparta’da Cuma namazı için 92 cami belirlendi

Isparta’da kent merkezi ve merkeze bağlı belde ile köylerdeki toplam 92 camide Cuma namazı kılınacak. Isparta Valiliği, belirlenen meydan, kapalı pazar yerleri ve spor sahalarında da Cuma namazı kılınabileceğini açıkladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında cemaatle namaz kılınmasına geçici süre ara verilen camilerde 29 Mayıs’tan itibaren öğle, ikinci ve Cuma namazları cemaatle kılınabilecek. Bu kapsamda Isparta Valiliği, 57’si merkez, 35’i de merkeze bağlı belde ve köylerdeki camiler olmak üzere toplam 92 camide Cuma namazı kılınabileceğini açıkladı. Açıklamada, vatandaşlardan abdestlerini ev veya işyerlerinde alması, namaza gelirken de seccade ve maskelerin kendileri tarafından getirilmesi gerektiği vurgulandı.

2 pazar yeri ve 2 spor sahasında da kılınabilecek

Cemaatin abdestini evde veya işyerlerinde alarak ibadet yerine gelmesine Merkez Ulu Cami Valilik arka tarafında bulunan meydan, Davraz Kapalı Pazar yeri, Halıkent Kapalı Pazar yeri, Sav Sentetik saha, Milli Egemenlik sentetik sahasında da Cuma namazı kılınabileceği belirtildi. Öte yandan Cuma namazı için vatandaşların ateş ölçümlerinin yapılacağı bildirildi.