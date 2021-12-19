Isparta okullar tatil mi? Yarın Isparta’ta okullar tatil mi? 20 Aralık 2021 Pazartesi Isparta okul var mı?

Isparta'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara kar tatili olup olmadığı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından merak edilmekte. Meteoroloji’den alınan son hava durumu tahminlerine göre Isparta merkez ve ilçelerinde kar yağışı etkili olacak. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Bugün, Marmara'nın batı kesimleri haricinde tüm illerde yağış bekleniyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Isparta, Burdur ve Erzincan'da kar yağışının kuvvetli olacağı ifade ediliyor.

Isparta’da okullar tatil mi?

Isparta’da okullar tatil olacak mı? Yarın okullar var mı? Isparta’da okullar tatil mi? Isparta Valiliği’nden yarın okul tatil haberine ilişkin bir açıklama gelip gelmediği hem öğrenciler hem de veliler tarafından sorgulanıyor. Isparta’da okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıldı. Ayrıca açıklamada fırtınanın sona ereceği saat hakkında bilgi verildi.