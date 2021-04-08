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Eğitim Isparta liseleri taban puanı 2021 | Isparta liseleri kontenjanları
Eğitim

Isparta liseleri taban puanı 2021 | Isparta liseleri kontenjanları

Eğitim ve öğretim döneminin bitmesine 2 aydan az bir süre kaldı. Bu sebeple Isparta ilinde oturan 8. Sınıflar, hedefledikleri liselerin taban puanları 2021 ve kontenjan sayıları araştırıyor. Peki, Isparta lise tabanları ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 17:20:00 -
Isparta liseleri taban puanı 2021 | Isparta liseleri kontenjanları

Liseye gitmek için ise MEB tarafından yapılan LGS sınavına girmek gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavını bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştireceğini bildirdi. Bunun üzerine LGS sınavına girecek olan öğrenciler, kendi yaşadıkları ildeki liseleri için, taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Isparta liseleri taban puanı 2021, Isparta liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

Isparta liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?

Isparta liseleritaban puanları için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

 

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