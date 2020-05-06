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Isparta KOM’dan Nisan ayında 7 operasyon

Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) Nisan ayı içerisinde düzenlenen 7 operasyonda toplam 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:32:52 -
Isparta KOM’dan Nisan ayında 7 operasyon

Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) Nisan ayı içerisinde düzenlenen 7 operasyonda toplam 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Isparta’da yapılan çalışmalarda resmi belgede sahtecilik, bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ilaçlarının ticareti, zehirli madde imal ve ticareti, kamuya gerekli olan şeylerin yokluğuna neden olma suçlarından 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yakalanan şüpheli şahıslardan ise 1 adet sahte çek, 6 bin 39 adet cinsel içerikli ürün, 92 adet el dezenfektanı, 14 bin 30 adet cerrahi maske, 150 adet cerrahi tulum, 100 adet şeffaf siperlik ele geçirildi. Ayrıca haklarında arama kararı bulunan ve yakalanan 4 şahıstan 2’si tutuklandı.

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