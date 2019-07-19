Isparta, istihdamda hedef yükseltti, Bakanlık 7 bin olan rakamı 9 bin 500’e çıkardı

Isparta’daki İl İstihdam Kurulu Toplantısı’nda, kentteki işsizlik oranının düşme eğiliminde olduğu belirtilirken, daha önce yıl boyunca 7 bin kişiye sağlanacak olan istihdam sayısı Bakanlık tarafından 9 bin 500’e yükseltildi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, “Şu ana kadar da bunun yüzde 53’ünü gerçekleştirmiş durumdayız. Belirtilen rakama el birliği ile çalışarak yıl sonunda ulaşacağız” dedi.

Isparta’da 2019 yılı 3. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda Nisan ayında gerçekleştirilen ikinci oturumda alınan kararlar ve hedeflenen istihdam rakamlarının değerlendirmesi yapıldı.

Isparta iş gücü ve istihdam verilerini paylaşan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gürsel Öksüz, işsizlik rakamlarında düşme eğiliminin devam ettiğini kaydetti. İl Müdürü Öksüz, istihdam seferberliği çalışmaları kapsamında 2019 yılında Isparta’da ortaya koydukları 7 bin kişilik istihdam rakamlarının bakanlık tarafından 9 bin 500’ye çıkarıldığını söyleyerek, yıl sonu itibariyle bu hedefe ulaşacaklarını ifade etti.

Üniversiteli çalışma kontenjanı nüfusa göre en fazla Isparta’ya ayrıldı

Üniversite öğrencilerine yönelik uygulanan Sosyal Çalışma Programı hakkında katılımcılara bilgi veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Mustafa Hoke ise, nüfusa göre en yüksek kontenjanın Isparta’ya ayrıldığını kaydetti.

İl Müdür Yardımcısı Hoke, engelliler ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmak adına ise 20 projenin yapılan çalışmayla bakanlığa gönderildiğini de iletti.

Engeli ve eski hükümlü kendi işini kurma projesine dahil olarak bakanlıktan destek bekleyen dezavantajlı girişimciler de toplantıda yerini alarak, projeleri hakkında kurul üyelerine bilgi sundular.

Seymenoğlu: “İstihdam kontenjanının 53’ünü gerçekleştirmiş durumdayız”

İşsizlik oranlarındaki düşüşün memnuniyet verici bir durum olduğunu ve yeni istihdam sahaları oluşturmak adına çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Vali Ömer Seymenoğlu, “Bakanlık tarafından Isparta’mız için hedeflenen istihdam hedefleri yeniden revize edildi. Bizim hedeflediğimiz 7 bin istihdam rakamı Bakanlık tarafından 9 bin 500’ye çıkartıldı. Şu ana kadar da bunun yüzde 53’ünü gerçekleştirmiş durumdayız. Belirtilen rakama el birliği ile çalışarak yıl sonunda ulaşacağız. Engelli ve hükümlüler özel ilgi alanımızda. Dezavantajlı gruplarımızın istihdamına yönelikte özel çalışmamız var. Engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurması için başlatılan ‘Kendi işini kurma projesi’ kısa sürede başvuru sayısı 2’den 20’ye yükseldi. Bu projede emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Gündemdeki maddelerin görüşüldüğü toplantıda kurul üyeleri, işsizliğin azaltılması, istihdamın, düzenlenecek kurs ve programlarla işgücü niteliğinin artırılmasına yönelik görüşlerini paylaştılar.