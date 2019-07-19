0553 313 94 23

Isparta, istihdamda hedef yükseltti, Bakanlık 7 bin olan rakamı 9 bin 500’e çıkardı

Isparta’daki İl İstihdam Kurulu Toplantısı’nda, kentteki işsizlik oranının düşme eğiliminde olduğu belirtilirken, daha önce yıl boyunca 7 bin kişiye sağlanacak olan istihdam sayısı Bakanlık tarafından 9 bin 500’e yükseltildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:31
Isparta, istihdamda hedef yükseltti, Bakanlık 7 bin olan rakamı 9 bin 500’e çıkardı

Isparta’daki İl İstihdam Kurulu Toplantısı’nda, kentteki işsizlik oranının düşme eğiliminde olduğu belirtilirken, daha önce yıl boyunca 7 bin kişiye sağlanacak olan istihdam sayısı Bakanlık tarafından 9 bin 500’e yükseltildi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, “Şu ana kadar da bunun yüzde 53’ünü gerçekleştirmiş durumdayız. Belirtilen rakama el birliği ile çalışarak yıl sonunda ulaşacağız” dedi.


Isparta’da 2019 yılı 3. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.


İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda Nisan ayında gerçekleştirilen ikinci oturumda alınan kararlar ve hedeflenen istihdam rakamlarının değerlendirmesi yapıldı.


Isparta iş gücü ve istihdam verilerini paylaşan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gürsel Öksüz, işsizlik rakamlarında düşme eğiliminin devam ettiğini kaydetti. İl Müdürü Öksüz, istihdam seferberliği çalışmaları kapsamında 2019 yılında Isparta’da ortaya koydukları 7 bin kişilik istihdam rakamlarının bakanlık tarafından 9 bin 500’ye çıkarıldığını söyleyerek, yıl sonu itibariyle bu hedefe ulaşacaklarını ifade etti.


Üniversiteli çalışma kontenjanı nüfusa göre en fazla Isparta’ya ayrıldı


Üniversite öğrencilerine yönelik uygulanan Sosyal Çalışma Programı hakkında katılımcılara bilgi veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Mustafa Hoke ise, nüfusa göre en yüksek kontenjanın Isparta’ya ayrıldığını kaydetti.


İl Müdür Yardımcısı Hoke, engelliler ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmak adına ise 20 projenin yapılan çalışmayla bakanlığa gönderildiğini de iletti.


Engeli ve eski hükümlü kendi işini kurma projesine dahil olarak bakanlıktan destek bekleyen dezavantajlı girişimciler de toplantıda yerini alarak, projeleri hakkında kurul üyelerine bilgi sundular.


Seymenoğlu: “İstihdam kontenjanının 53’ünü gerçekleştirmiş durumdayız”


İşsizlik oranlarındaki düşüşün memnuniyet verici bir durum olduğunu ve yeni istihdam sahaları oluşturmak adına çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Vali Ömer Seymenoğlu, “Bakanlık tarafından Isparta’mız için hedeflenen istihdam hedefleri yeniden revize edildi. Bizim hedeflediğimiz 7 bin istihdam rakamı Bakanlık tarafından 9 bin 500’ye çıkartıldı. Şu ana kadar da bunun yüzde 53’ünü gerçekleştirmiş durumdayız. Belirtilen rakama el birliği ile çalışarak yıl sonunda ulaşacağız. Engelli ve hükümlüler özel ilgi alanımızda. Dezavantajlı gruplarımızın istihdamına yönelikte özel çalışmamız var. Engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurması için başlatılan ‘Kendi işini kurma projesi’ kısa sürede başvuru sayısı 2’den 20’ye yükseldi. Bu projede emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.


Gündemdeki maddelerin görüşüldüğü toplantıda kurul üyeleri, işsizliğin azaltılması, istihdamın, düzenlenecek kurs ve programlarla işgücü niteliğinin artırılmasına yönelik görüşlerini paylaştılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig derbi heyecanı 2019-2020
    1. Süper Lig yeni sezon ne zaman..
    2. Bitlis'te terör saldırısı: 1 şehit
    3. Kasımpaşa'dan orta sahaya takviye
    4. Siirt’te maddi hasarlı trafik kazası
    5. Pençe-2 Harekatında bir asker şehit..
    6. Etiyopya'nın güneyinde bağımsız eyalet..
    7. Askeri araca hain saldırı! Şehit ve..
    8. Isparta, istihdamda hedef yükseltti,..
    9. "Türkiye, Kuşak ve Yol projesinin..
    10. Engelliler ata binerek stres attı
    11. "Belediyecilik kolay değil, zor bir iş"
    12. Ankaragücü taraftarı sponsoru kaptı
    13. Başkanlardan iş birliği vurgusu
    14. Kasımpaşa, Aytaç Kara ile 2 yıllık..
    15. Zonguldak'ta DEAŞ davası
    16. Çin'de 5,6 şiddetinde deprem!
    17. BM'den İdlib'de 'savaş suçu' uyarısı
    18. 41 yaşındaki kadını çekiçle öldüren..
    19. FSM köprüsü ne zaman açılacak?..
    20. Burhan Kuzu'dan Canan Kaftancıoğlu'na..
    21. Çatak’ta mühendisin darp edilmesi..
    22. Karamollaoğlu İmamoğlu'nu ziyaret etti!
    23. Hakan Atilla tahliye edildi
    24. Sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanı..
    25. Bilkent Üniversitesinin kütüphanesi..
    26. Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem
    27. Başkan Akın park ve bahçeler..
    28. Filistin Dışişleri Bakanlığından ABD..
    29. Devrilen traktörde sıkışan iki yaralı..
    30. Suriye uyruklu kadını öldüren zanlılar..
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı