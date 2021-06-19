Isparta-Burdur dostluk yolu için müjdeli haber

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karismailoğlu, Isparta-Burdur programları kapsamında bir dizi temaslarda bulundu. Isparta-Burdur Dostluk Yolu Şantiyesinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, “Ülke genelindeki yatırımlarımızdan Isparta ve Burdur illerimiz de hak ettikleri payı alıyor. Isparta-Burdur Dostluk Yolu Projemizde, askeriye trompet tipinde köprülü kavşak ve 236 m uzunluğunda 1 adet viyadük ile birlikte yolumuz bölünmüş yol standardında olacak” diye konuştu.

“Isparta ve Burdur illerimiz yatırımlardan hak ettikleri payı almaya devam edecek”

Türkiye’nin her noktasında çok önemli yatırımların devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Hükûmetlerimiz döneminde ulaşım ve haberleşme yatırımları anlamında, Isparta’ya 3 milyar 325 milyon liranın üzerinde harcama yaparken, Burdur’a da 2 milyar 871 milyonun üzerinde yatırım yaptık. Isparta’da bölünmüş yol uzunluğunu 226 kilometreye çıkardık, Isparta’da yapımı devam eden 4 karayolu projesinde çalışmalar devam ediyor. 2003’de Burdur’da bölünmüş yol uzunluğunu 265 kilometreye çıkardık. İl genelinde hâlen devam etmekte olan 6 karayolu projesinde çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık.”

Lojistik bir süper güç olmak ve eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak için gece-gündüz çalıştıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Hükûmetlerimiz döneminde hizmete açtığımız bölünmüş yollar ve otoyollarımız, yapıldıkları bölgelerin üretim, istihdam, ticaret, sanat ve kültürel yönden kalkınmalarına ciddi katkılar sağlamaktadır. Ham madde ile emeğin, üretimle ticaretin artı değerleri, hep yaptığımız yollardan geçmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, günübirlik kısır tartışmaları bırakıp, tüm ilgi, bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık. Dostluk Yolu’muzla, iki kardeş şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel bağları daha da perçinlenecektir” şeklinde konuştu.