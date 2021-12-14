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Spor İspanyollar Enes Ünal'ı konuşuyor
Spor

İspanyollar Enes Ünal'ı konuşuyor

La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen ve son dönemde performansı ile dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal, ayın futbolcusu seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 18:44:00 -
İspanyollar Enes Ünal'ı konuşuyor

La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal, İspanyol ekibinde kasım ayının oyuncusu seçildi.

Son haftalarda çıkışa geçerek attığı gollerle takımını sırtlayan Enes, son olarak 17. haftadaki Deportivo Alaves maçında ağları havalandırırken takımına 1 puanı getirmişti.

Getafe'den yapılan açıklamada milli golcünün ayın oyuncusu seçildiği belirtildi.

Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Enes Ünal, son 7 maçta 5 kez rakip ağları havalandırdı.

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