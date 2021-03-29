İspanyollar duyurdu! Falcao'un yeni adresi belli oldu

Galatasaray'a rüya gibi bir başlangıç yapan ve binlerce kişinin önünde kendisini sarı kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atan Radamel Falcao için yolun sonuna gelindi. Kolombiyalı golcünün, sezonun sona ermesiyle beraber yeni takımına imzayı atacağı iddia edildi.

Maaşı büyük problemdi

Futbol endüstrisi, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle büyük mali problemlerle karşılaşırken, Radamel Falcao'nun yıllık kazandığı 5 milyon euro da Cimbom'u önemli derecede sarsıyordu.

2020-21 sezonu ara transfer döneminde de Galatasaray ile ayrılığı gündeme gelen Falcao'nun sakatlığı nedeniyle transferinin gerçekleşmediği ifade edilmişti. Bununla beraber sarı kırmızılı kulübün yıldızının yeni durağı belli oldu.

ABD'ye imzaya gidiyor

Galatasaray, sezon sonunda Falcao ile yollarını kesin olarak ayıracak ve bonservisini eline verecek. Bununla berabar Falcao'nun, yeni takımıyla çoktan anlaşmaya vardığı ifade edilirken, Kolombiyalı golcünün ABD'ye gideceği aktarıldı.

Falcao'nun yeni takımının David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami olacağı yazıldı. Radamel Falcao bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkmış 8 gol 2 asist üretmişti.