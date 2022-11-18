İspanyollar Arda Güler haberini az önce dünyaya son dakika olarak geçti

Her geçen gün hakkında yeni transfer söylentileri ortaya çıkan Arda Güler için son iddia İspanyol basınından geldi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, sarı-lacivertli takımda çok az süre almasına rağmen Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor. Son günlerde genç futbolcu için Borussia Dortmund, Ajax ve Paris Saint Germain iddiaları ortaya atılmıştı. İspanyol devi Barcelona'nın da 17 yaşındaki oyuncu için devrede olduğu iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan iddiaya göre; La Liga ekibi, Arda'nın gelişimini yakından takip ediyor. Haberde ayrıca Napoli ve Bayern Münih'in de Arda Güler ile ilgilendiği belirtildi.

Laporta'nın dikkatini çekti

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın, kulübe uzun vadede çok şey kazandırabilecek bir oyuncu olduğu için Arda'yı takip ettiği ifade edildi.

Laporta'nın sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'la yakın ilişkiler içerisinde olduğu biliniyor.

Gençlerbirliği'nin alacağı pay

Geleceğin büyük yıldızı Arda Güler'in bonservisinin yüzde 20'si Gençlerbirliği'nin elinde bulunuyor. Fenerbahçe, Ankara ekibiyle görüşerek yüzde 20'lik kısmı da almak istiyor.

Arda Güler bu sezon 13 maçta görev alırken; 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Genç yıldızın Fenerbahçe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.