İspanyol meclisi, eski Başbakan Gonzalez ile GAL örgütü arasındaki ilişkinin araştırılmasını reddetti

MADRİD (AA) - İspanya meclisi, 1982-1996 yılları arasında başbakan olan Felipe Gonzalez ile Bask bölgesindeki ayrılıkçı terör örgütü ETA üyelerini öldürmek için kurulan ve 1983-1987 arasında faal olan Terörist Karşıtı Özgürlükçü Gruplar (GAL) örgütü arasındaki bağlantının araştırılması önerisini reddetti.

Bask, Katalonya ve Galisya özerk yönetimlerinde faaliyet gösteren ayrılıkçı siyasi partilerin meclisteki temsilcileri tarafından sunulan, Gonzalez ile GAL arasındaki ilişkiyle ilgili araştırma komisyonu kurulması önerisi kabul edilmedi.

Sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox partileri öneriye karşı oy kullandı. Hükümetin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ise "evet" oyu kullandı.

İspanya'da 14 yıl başbakanlık yapan Gonzalez, aynı zamanda 1974-1997 arasında PSOE'nin Genel Sekreteri olarak da görev yapmıştı.

GAL'ın, şu anda 78 yaşında olan Gonzalez'in başbakan olduğu dönemde kendisinin bilgisi dahilinde İspanya devleti tarafından kurulduğuna ilişkin iddialar sıkça gündeme getirilse de şimdi olduğu gibi geçmişte de soruşturma açılmasına izin verilmemişti.

İspanya tarihinde, Bask militanlarına karşı yürütülen "kirli savaş" ve "devlet terörü" olarak geçen GAL'in aktif olduğu dönemlerde, Bask özerk yönetiminin verilerine göre, 66 kişinin öldürüldüğü veya kaçırıldığı belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) geçtiğimiz haftalarda yayımladığı ve 1984 yılına ait olan bir raporda, GAL'ın kurulmasının Gonzalez'in bilgisi dahilinde olduğunu iddia etmişti.

İddia eski olsa da CIA'in raporu sonrası başlayan Gonzalez-GAL ilişkisi tartışmaları meclise kadar taşındı.



