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Dünya İspanya'dan siyonistleri kudurtacak karar! 3 ülkenin liderlerine bildirildi
Dünya

İspanya'dan siyonistleri kudurtacak karar! 3 ülkenin liderlerine bildirildi

Yeniakit Publisher
2024-04-22 22:37:00 -
İspanya'dan siyonistleri kudurtacak karar! 3 ülkenin liderlerine bildirildi

Gazze'de katliam yapan siyonist rejimi zara sokacak bir gelişme yaşandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin devletini tanıyacaklarına ilişkin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi telefonda bilgilendirdiği açıklandı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin başbakanlık kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Sanchez'in Orta Doğu'daki durumu analiz etmek ve Filistin devletini tanıyacaklarını yinelemek için Abbas, 2. Abdullah ve es-Sisi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Haberde, Filistin devletinin tanınmasıyla iki devletli çözüm temeline dayalı bir uluslararası barış konferansı organize edilmesi görüşünü en başından beri ısrarla savunan Sanchez'in, ana aktörlerle yaptığı telefon görüşmelerinin bölgede barış, güvenlik ve refahın getirilmesine yönelik diplomatik çabalarının bir parçası olduğu belirtildi.

Sanchez, İspanya hükümetinin kendi hür kararıyla Filistin devletini tanıyacağını birçok kez dile getirmiş ve bunu uygun bir zamanda yapacaklarını duyurmuştu.

İspanya Başbakanı, hükümetin bu yönde atacağı adım için Birleşmiş Milletler'de geçen hafta yapılan Filistin'in tam üye olarak tanınmasına yönelik görüşmelerden sonra olacağına dair sinyaller vermişti.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti haftalık olağan Bakanlar Kurulu toplantısını yarın yapacak.
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EFE haber ajansı, Sanchez'in telefon görüşmelerinin Filistin devletinin yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında tanınacağı anlamına gelmediğini ancak bu kararın her an çıkabileceğini yazdı.

İspanya, İrlanda, Slovenya ve Malta başbakanları 22 Mart'taki Avrupa Birliği Zirvesi'nden sonra yaptıkları ortak açıklamada, "Bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlamanın tek yolunun İsrail ve Filistin devletlerinin yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli bir çözümün hayata geçirilmesi olduğu konusunda mutabıkız." demişti.

Sanchez, İspanya'nın girişimine destek bulmak için geçen günlerde Norveç, İrlanda ve Slovenya'ya gitmişti.

Kaynak: AA

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