İspanya’dan savunmada dev hamle: Airbus ile 100 helikopterlik tarihi anlaşma

İspanya Savunma Bakanlığı’na bağlı Silahlanma ve Malzeme Genel Müdürlüğü (DGAM), Ulusal Helikopter Planı çerçevesinde Airbus ile 100 helikopterlik tarihi bir tedarik anlaşmasına imza attı. Mayıs ayında duyurulan plan doğrultusunda hazırlanan dört ayrı sözleşme, İspanya Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyon sürecini hızlandırmayı amaçlıyor.

Bu anlaşma, DGAM tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük helikopter alımı olma özelliğini taşıyor. Sözleşmeler; Kara, Hava ve Uzay ile Deniz Kuvvetleri için dört farklı helikopter modelini kapsıyor.

Dört model, üç kuvvet komutanlığı

Anlaşma kapsamında tedarik edilecek helikopterler ve görev alanları şöyle:

13 adet H135: 12’si İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri, 1’i Donanma için. İleri pilot eğitimi, hafif genel maksat ve keşif/gözlem görevlerinde kullanılacak.

50 adet H145M: Tamamı Kara Kuvvetleri’ne (FAMET) tahsis edilecek. Askeri pilot eğitimi, hafif taarruz (HForce donanımıyla Tiger helikopterlerini tamamlayıcı), genel maksat görevleri ve doğal afetlere müdahalede görev alacak.

6 adet H175M: Hava ve Uzay Kuvvetleri envanterine girecek süper-orta sınıf helikopterler, hükümet görevleri ve VIP taşımacılığı dahil olmak üzere Wing 48 bünyesindeki yaşlanan filoların yerini alacak.

31 adet NH90: 13’ü Kara Kuvvetleri, 12’si Hava ve Uzay Kuvvetleri, 6’sı Donanma için. Taktik nakliye, manevra, özel operasyonlar ve Donanmanın amfibi harp kabiliyetlerini güçlendirme amacıyla kullanılacak.

Savunma kapasitesi ve istihdam güçlenecek

İspanya Savunma Devlet Sekreteri María Amparo Valcarce García, anlaşmanın resmileşmesiyle Silahlı Kuvvetlere en yeni nesil helikopterlerin kazandırılacağını belirterek, bunun ülkenin güvenlik ve savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracağını vurguladı. García, yatırımın aynı zamanda Avrupa savunma sanayisinde ulusal stratejik otonomi hedefini desteklediğini ifade etti.

Airbus Helicopters CEO’su Bruno Even ise bu ihalenin Ulusal Helikopter Planı’nın somut bir sonucu olduğunu ve programların Silahlı Kuvvetlerin operasyonel kabiliyetlerinde niteliksel bir sıçrama yaratacağını söyledi.

Anlaşmanın yalnızca askeri değil, ekonomik etkileri de dikkat çekiyor. Airbus Helicopters’ın İspanya’daki endüstriyel kapasitesinin güçlendirilmesiyle, önümüzdeki üç yıl içinde 300’den fazla doğrudan istihdam yaratılması bekleniyor. Albacete’de yeni bir askeri helikopter özelleştirme merkezi ile H145M pilotları ve teknisyenleri için uluslararası bir eğitim merkezi kurulması planlanırken, Tiger helikopterlerinin yarı ömür modernizasyonu için devam eden tesis yatırımlarının da hız kazanacağı belirtiliyor.