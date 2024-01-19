İspanya'dan kötü haber: tarihinin en kötü kuraklığı yaşanıyor! Halk deniz suyu içmeye başladı! Canlı için gizli tehlike
İspanya'nın Barselona kentinden kötü haber geldi: bir tuzlu su arıtma tesisi, rekor kuraklık yaşanan ülkede tam kapasite çalışıyor.
İspanya tarihinin en kötü kuraklığıyla mücadele ediyor. Ülkenin Katalonya bölgesinde su kullanımını kısıtlayını önlemler alınırken, deniz suyu arıtma tesisleri tam kapasite çalışıyor. Barselona'daki bir tesis ise 4 buçuk milyon kişiye su sağlıyor.
İspanya'nın Barselona kentinde bir tuzlu su arıtma tesisi, rekor kuraklık yaşanan ülkede tam kapasite çalışıyor.
Tuzlu suyu, içme suyuna dönüştüren Barselona'daki bu tesis, Avrupa’nın en büyüğü olma özelliğine sahip.
2009'da açılan tesis, 4 buçuk milyon kişinin su ihtiyacını karşılıyor.
Barselona'nın da bulunduğu Katalonya bölgesinde su rezervlerinde doluluk oranı yüzde 16'ya kadar düştü.
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İspanya ve Portekiz'in bulunduğu İber Yarımadasında son bin 200 yılın en kötü kuraklığı yaşanıyor.
Diğer yandan, İspanyol hükümeti tarım ve turizm sektörlerinde su kullanımını kısıtlayan onlarca tedbir açıkladı.
Bu kapsamda bazı yerleşimlere verilen su miktarı azaltıldı, otellerin boş havuzları doldurması yasaklandı.