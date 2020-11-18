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Spor İspanya'dan Almanya karşısında tarihi galibiyet
Spor

İspanya'dan Almanya karşısında tarihi galibiyet

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftası 8 maçla başladı. İspanya, sahasında Almanya'yı 6-0 gibi farklı bir skorla geçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 09:08:00 -
İspanya'dan Almanya karşısında tarihi galibiyet

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun son haftasında A, C ve D liglerinde 8 maç oynandı.

Günün öne çıkan maçında İspanya, sahada 6-0 gibi farklı bir skorla Almanya'yı geçti ve 11 puanla A Ligi 4. Grup lideri olarak UEFA Uluslar Ligi finallerine kaldı. 17. dakikada Alvaro Morata, 33, 55 ve 71. dakikalarda Ferran Torres, 38. dakikada Rodri ve 89. dakikada Mikel Oyarzabal, İspanya'ya galibiyet getiren golleri kaydetti.

İsviçre ile Ukrayna arasında 4.Grup müsabakası Ukrayna Milli Takımı'nda görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oynanmadı.

A Ligi 3. Grup maçında Fransa 16. ve 59. dakikalarda İsveç'i ağırlarken, Olivier Giroud 36. dakika Benjamin Pavard, 90 + 5. Dakikalar içinde Kingsley Coman'ı 4-2 yendi. İsveç'in golleri 5. dakikada Viktor Claesson ve 88. dakikada Robin Quaison'dan geldi. Daha önce 3. Grup'tan Milletler Cemiyeti Finallerine yükselmeyi garanti eden Fransa 16 puana ulaştı. İsveç ise grupta son olarak B Ligi'ne geriledi.

C Ligi 1. Grup'ta yer alan Karadağ ise B Ligi'nde yerini aldı. Bu grupta sonuncu olan Kıbrıs Rum tarafı play-out oynayacak takım oldu.

D Ligi Grup 1'de Faroe Adaları ve Grup 2'de Cebelitarık lider olarak C Ligi'ne yükselmeyi başardı.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakaların sonuçları şu şekilde:

A Ligi

3. Grup: Hırvatistan-Portekiz: 2-3, Fransa-İsveç: 4-2

4.Grup: İspanya-Almanya: 6-0

C Ligi

1.Grup: Lüksemburg-Azerbaycan: 0-0, Karadağ-Kıbrıs Rum tarafı: 4-0

D Ligi 

1.Grup: Andorra-Letonya: 0-5, Malta-Faroe Adaları: 1-1

2. Grup: Cebelitarık-Lihtenştayn: 1-1

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