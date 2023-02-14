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Dünya İspanya'da yeni asgari ücret belli oldu
Dünya

İspanya'da yeni asgari ücret belli oldu

İspanya'da sol koalisyon hükümetin haftalık olağan Bakanlar Kurulu toplantısında, mevcut aylık brüt 1.000 avro olan asgari ücret 1.080 avroya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 17:55:00 -
İspanya'da yeni asgari ücret belli oldu

Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Unidas Podemos partilerinin koalisyonundan oluşan hükümet, görevde olduğu son 4 yılda dördüncü kez asgari ücrete zam yaptı.

Hükümet, 2019'da 900 avro olan asgari ücreti sırasıyla 950 (2020), 965 (2021), 1.000 (2022) ve son olarak bugün 1.080 avroya yükseltti.

Yılda iki ekstra ile 14 ödeme olarak yapılan asgari ücretteki artışın 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı olan Unidas Podemos lideri Yolanda Diaz, hükümet olarak vaatlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Diaz, İspanya İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu (CEOE) ile özel sektöre de toplu iş sözleşmelerinde sendikalarla masaya oturup, maaş artışı müzakerelerine yeniden başlaması çağrısında bulundu.

 

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