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Dünya İspanya’da samuray kılıçlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Dünya

İspanya’da samuray kılıçlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

İspanya’nın güneyinde bir kilisede düzenlenen samuray kılıçlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 07:33:00 -
İspanya’da samuray kılıçlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

İspanya’nın güneyinde yer alan Algeciras kentindeki bir kilisede samuray kılıçlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Saldırının faili olduğu tahmin edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. İspanya basını, yaralılar arasında kilisenin papazının bulunduğunu ve saldırıda ağır yaralandığını belirtti.

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