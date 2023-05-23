İspanya'da oy verme işlemi sona erdi



İspanya'da 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi üç gün boyunca 08.00-22.00 saatleri arasında yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu kayıtlarına göre 5 bin 838 seçmenin kayıtlı olduğu İspanya'da seçimlerin ilk turunda katılım 3 bin 510 olmuştu.

Büyükelçilik yetkililerinden alınan bilgilerde, oy kullanma işlemlerinin rahat ve sorunsuz geçtiği, ilk tura nazaran katılımda artış olduğu kaydedildi.

Özellikle Barselona Başkonsolosluğunda hafta sonu Fransa'nın güney bölgelerinden oy kullanmaya gelen Türk vatandaşlarının sayısının arttığı bilgisi alındı.

Diplomatik torbalara konulup mühürlenen oy pusulaları Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğunda muhafaza altına alınarak yarın öğle saatlerinde diplomatik kuryelerin gözetiminde Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Türkiye'ye gönderilecek.

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Diğer yandan yurt dışındaki bazı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona ererken, gümrüklerde oy kullanma işlemi ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.